На Майдане протестуют против маршей Саакашвили

Сторонники Михаила Саакашвили обвиняют собравшихся в том, что "они не были на Майдане".

В Киеве на Майдане Незалежности проходит акция Кофе на Крещатике. Мероприятие организовали противники еженедельных маршей лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Украинская правда.

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На акции присутствуют несколько сотен человек, включая военных АТО. Люди принесли с собой кофе, чай, печенье и конфеты компании Roshen.

При этом не обходится без словесных перепалок со сторонниками Михаила Саакашвили, которые обвиняют собравшихся в том, что “они не были на Майдане“.