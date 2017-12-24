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На Майдане протестуют против маршей Саакашвили

Комментариев: 24
Сторонники Михаила Саакашвили обвиняют собравшихся в том, что "они не были на Майдане".
На Майдане протестуют против маршей Саакашвили
© Українська правда
Фото 1/11
  • Акция "Кофе на Крещатике"
  • Акция "Кофе на Крещатике"
  • Акция "Кофе на Крещатике"
  • Акция "Кофе на Крещатике"
  • Акция "Кофе на Крещатике"
  • Акция "Кофе на Крещатике"
  • Акция "Кофе на Крещатике"
  • Акция "Кофе на Крещатике"
  • Акция "Кофе на Крещатике"
  • Акция "Кофе на Крещатике"
  • Акция "Кофе на Крещатике"
На Майдане протестуют против маршей Саакашвили
Акция "Кофе на Крещатике"
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В Киеве на Майдане Незалежности проходит акция Кофе на Крещатике. Мероприятие организовали противники еженедельных маршей лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Украинская правда.

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На акции присутствуют несколько сотен человек, включая военных АТО. Люди принесли с собой кофе, чай, печенье и конфеты компании Roshen.

При этом не обходится без словесных перепалок со сторонниками Михаила Саакашвили, которые обвиняют собравшихся в том, что “они не были на Майдане“.

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Ранее сообщалось, что во время столкновений 17 декабря под Октябрьским дворцом в Киеве пострадали 15 нацгвардейцев и 17 полицейских.
 
Напомним, после участия в Марше за импичмент и выступления на вече в центре Киева Саакашвили заявил, что в Октябрьском дворце будет обустроен “координационный штаб“ акции протеста.
 
После противостояния с силовиками участники акции прорвались в холл дворца, но дальше их не пропустили нацгварцейцы. В здании в это время шел концерт, на котором присутствовали дети.
 
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Теги: Киев, Саакашвили, протесты, Майдан Незалежности, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (19)
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Зорян_и_Шкиряк    24.12.2017, 22:29
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Скоро в моду войдут стилизованные татуировки с надписью "А где был ты, когда я стоял на Майдане?" ))))
nr7077    24.12.2017, 22:29
Оценка:  0
nr7077
а сколько платят участникам акции Кофе? Я хочу и там , и там поучавствовать, мне очень нужно. Молодцы, побольше-бы таких акций. В 13 очень многим помогли, мои подруги и стиралку, и айфон, ноутбук, и микроволновку... понакупали - и там и там стояли.
SALisovoy    24.12.2017, 22:29
Оценка:  0
SALisovoy
Люди принесли с собой кофе, чай, печенье и конфеты компании Roshen. - НУ ВСЁ ПОНЯТНО КТО ЭТО
G10    24.12.2017, 22:27
Оценка:  +5
G10
ну,а скоро,перед выборами-"гречкомайдан"
Allright_now    24.12.2017, 22:27
Оценка:  -3
Allright_now
Единственная страна в мире (кроме Раши ) где власти организовывают Майдан в поддержку коррупции и олигархии
PikulikBorya    24.12.2017, 22:27
Оценка:  -1
PikulikBorya
по 28
ANDREICH    24.12.2017, 22:27
Оценка:  -1
ANDREICH
Коли майдан за припинення ато?
DEMONa_2006    24.12.2017, 22:27
Оценка:  0
DEMONa_2006
Вообще меня удивляет вся ситуация с Саакашвили! Нарушитель границы собирает какие-то митинги, требует какого-то импичмента(((( "Наивный пучок перьев!". А теперь многие задумайтесь, будь такая ситуация с нелегалом в США, России, Китае, Франции или Германии - с ним бы там носились? как писанной торбой
Derrus    24.12.2017, 22:27
Оценка:  0
Derrus
Что тут удивительного? Люди с деньгами, в отличии от простых смертных, могут делать в Украине всё что угодно. Убивать, насиловать, воровать, в прямом смысле этих слов. А тут всего-лишь призыв к подрыву государственности страны.
Derrus    24.12.2017, 22:27
Оценка:  +3
Derrus
"Люди принесли с собой кофе, чай, печенье и конфеты компании Roshen." Я так понимаю, в сознании автора, поедание конфет Рошен автоматически становится политической акцией?
DEMONa_2006    24.12.2017, 22:27
Оценка:  0
DEMONa_2006
Как же вы надоели своими майданами((!! В выходной день нельзя выйти в центр Киева и прогуляться. То кофе пьют, то импичмент, то дрова в бочках палят. Для прогулок Киевлянам минус, майдан, мариинский парк, арка дружбы народов, софиевская площадь. Мне кажется что киевлян на митингах нет. Понаехало....
Allright_now    24.12.2017, 22:27
Оценка:  0
Allright_now
На ври ! Киевляне на Крещатик лет 20 как гулять не ходят Киев стал для них чужим.
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