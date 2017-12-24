На Майдане протестуют против маршей Саакашвили
Сторонники Михаила Саакашвили обвиняют собравшихся в том, что "они не были на Майдане".
На Майдане протестуют против маршей Саакашвили
© Українська правда
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На Майдане протестуют против маршей Саакашвили
Акция "Кофе на Крещатике"
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В Киеве на Майдане Незалежности проходит акция Кофе на Крещатике. Мероприятие организовали противники еженедельных маршей лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Украинская правда.
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На акции присутствуют несколько сотен человек, включая военных АТО. Люди принесли с собой кофе, чай, печенье и конфеты компании Roshen.
При этом не обходится без словесных перепалок со сторонниками Михаила Саакашвили, которые обвиняют собравшихся в том, что “они не были на Майдане“.
Читай также: В центре Киева из-за протестов отменили и перенесли новогодние локацииРанее сообщалось, что во время столкновений 17 декабря под Октябрьским дворцом в Киеве пострадали 15 нацгвардейцев и 17 полицейских.
Напомним, после участия в Марше за импичмент и выступления на вече в центре Киева Саакашвили заявил, что в Октябрьском дворце будет обустроен “координационный штаб“ акции протеста.
После противостояния с силовиками участники акции прорвались в холл дворца, но дальше их не пропустили нацгварцейцы. В здании в это время шел концерт, на котором присутствовали дети.
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