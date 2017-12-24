В центре Киева обвалилась стена между домами
В результате обвала стены раздавило два автомобиля.
В центре Киева по ул Антоновича во дворе между домами обвалилась стена, сообщает Эспрессо.
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Стена, которая стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта, при падении повредила газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии. Кроме того, раздавлены две машины - Lexus и BMW.
О пострадавших не сообщается.
Фото: Эспрессоё
Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Днепре прогремел взрыв, пострадала сотрудница полиции.
для предотвращения смещения грунта..., называется не целым
предложением, а всего лишь одним словом "ПОДПОРНАЯ".