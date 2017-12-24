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В центре Киева обвалилась стена между домами

Комментариев: 3
В результате обвала стены раздавило два автомобиля.
В центре Киева обвалилась стена между домами

В центре Киева по ул Антоновича во дворе между домами обвалилась стена, сообщает Эспрессо.

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Стена, которая стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта, при падении повредила газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии. Кроме того, раздавлены две машины - Lexus и BMW.

О пострадавших не сообщается.

Фото: Эспрессоё

Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Днепре прогремел взрыв, пострадала сотрудница полиции.

 

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Источник: Liga.net

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Комментариев (3)
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vysnovok    24.12.2017, 22:29
Оценка:  0
vysnovok
Вообще то, ...стена, которая стояла во дворе между домами
для предотвращения смещения грунта..., называется не целым
предложением, а всего лишь одним словом "ПОДПОРНАЯ".
зая_ц    24.12.2017, 22:25
Оценка:  +1
зая_ц
Удачно припорковался
БА3395    24.12.2017, 22:27
Оценка:  +1
БА3395
А сколько еще таких несчастных будет? Даже в самом центре масса зданий, которые держатся на честном слове. Дай Бог, чтоб люди - случайные прохожие - зазря не пострадали. И ведь никому нет дела, что эти дома рушатся, "украшая облик эуропейской столицы"!
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