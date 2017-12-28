В Киеве при ограблении магазина жестоко порезали продавщицу

Преступник нанес женщине большое количество ударов ножем.

В Киевна улице Мукачевской, 5А в среду, 27 декабря, коло 18:30 произошло жестокое ограбление продуктового магазина. Об этом сообщает КиевОперативный.

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“По предварительной информации, мужчина около 40-45 лет, напал с ножом на женщину-продавщицу и нанес ей большое количество ударов руками и ножом“, - говорится в сообщении.

Женщина защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения, грабитель забрал из кассы деньги и скрылся. Пострадавшую в срочном порядке, с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты.

Напомним, 26 декабря в центре Киева украли 40 шуб.