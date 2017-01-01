В новогоднюю ночь в Киеве транспорт будет работать на три часа дольше

В районе Софийской площади будет ограничено движение.

Работа столичного метрополитена и наземного пассажирского транспорта в ночь на 1 января будет продлена на 3 часа. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что наземный транспорт будет ходить до 4-5 утра.

«Последний заезд наземного транспорта будет происходить в 4-5 часов утра, поэтому можно говорить о почти круглосуточном режиме работы наземного пассажирского транспорта в новогоднюю ночь. Фуникулер также будет работать круглосуточно», - сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

Он напомнил, что в связи с проведением новогодне-рождественских мероприятий на Софийской площади и Владимирском проезде будет ограничено движение транспорта, а в работу наземного общественного транспорта будут внесены изменения. Движение транспорта будет ограничено вдоль Владимирского проезда - от дома № 23 на улице Софиевской до Михайловской площади и на ул. Владимирской - от Рыльского переулка до Владимирского проезда.

На время проведения мероприятий на Софийской площади движение по улице Крещатик будет открыто и до конца проведения праздничных мероприятий перекрытие не предусматривается. Таким образом обеспечивается альтернативный проезд для наземного транспорта города.

Также на время проведения праздничных мероприятий движение троллейбусных маршрутов № 6, № 16 и № 18 будет изменено.

Троллейбусный маршрут № 6 будет курсировать так: ул. Юрия Кондратюка - просп. Маршала Рокоссовского - ул. Полярная - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - станция метро «Лукьяновская». И в обратном направлении.

Троллейбусный маршрут № 16 будет курсировать: ул. Щусева - ул. Рижская - ул. Дорогожицкая - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Чорновила - просп. Воздухофлотский. Так же в обратном направлении.

Троллейбусный маршрут № 18: ул. Сошенко - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Чорновила - просп. Воздухофлотский. В обратном направлении по этой же схеме.

Автобусные маршруты № 24 и № 114 на время проведения мероприятий на Михайловской, Софийской площадях и Владимирском проезде будут курсировать по схеме движения рабочего дня.

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