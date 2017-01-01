КГГА может переехать в новый офис за $370 млн

Органы власти столицы могут переехать в бизнес-центр из двух 27-этажных башен класса "А" на проспекте Победы.

Киевские горсовет, городская госадминистрация и другие муниципальные и центральные органы власти могут переехать с Крещатика и других помещений в бизнес-центр, сообщил гендиректор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк, передает "Интерфакс-Украина".

Представители органов власти столицы могут переехать в недостроенный бизнес-центр из двух 27-этажных башен класса "А" на пересечении проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта.

Так бизнес-центр выглядит сейчас

"Переезд позволит консолидировать муниципалитет и освободить центральную часть города от бюрократов с возможным перепрофилированием (здания на Крещатике) на офисы, в том числе, для стартапов, айтишников, малого и среднего бизнеса", - пояснил Мистюк в интервью агентству.

Мистюк утверждает, что перевозка 26 департаментов КГГА из центра города позволят продать, реконструировать или сдать в аренду около 160 000 кв. м муниципальной недвижимости в условиях растущего спроса на офисную недвижимость в центре Киева.

"Сейчас владельцем (недостроенного БЦ) является выходец из KDD Group, проект полностью закредитован государственным Укрэксимбанком ... Мы вышли на финальную точку в переговорах с собственником и банком по коммерческим условиям по финансированию достройки здания. Нам не хватает только решение Киевсовета, которое позволит подписать контракт на 370 млн долларов", - отметил Мистюк.

Он добавил, что получено предварительное согласие Министерства финансов закладывать в бюджет министерств соответствующую статью, которая позволяет им арендовать офисы там, где они считают нужным.

"Мы, со своей стороны, сделаем дисконт в нашей новой постройке. Уже есть предварительная коммуникация с несколькими министерствами, что они предпочли бы сидеть в бизнес-центре класса "А" и эффективно взаимодействовать между собой", - сказал гендиректор инвестагенства.

Так должно получится в итоге

Мистюк сообщил, что общая площадь нового здания составляет 260 тыс. кв. м, арендная - 179 тыс. кв. м, тогда как потребности муниципалитета оцениваются в 40 000 кв. м.

По его словам, некоторые из министерств уже выразили желание работать в бизнес-центре вне центра столицы.

По оценкам Мистюка, в общем город владеет около 10,5 млн кв. м недвижимости, из которых значительная часть - социальные объекты (больницы, школы, садики), однако около 1-2 млн кв. м могут быть освобождены.