"Долой ФСБ": перед Киево-Печерской лаврой протестуют
К протестующим вышел Владыка Павел.
"Долой ФСБ": перед Киево-Печерской лаврой протестуют
© hromadske.ua
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"Долой ФСБ": перед Киево-Печерской лаврой протестуют
Заблокирован выезд из Киево-Печерской лавры
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На печерске в Киеве около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 заблокировали въезд к пещерам Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум.
Об этом сообщает Громадське.
Читай также: Настоятель Лавры похвастался пальто от Burberry на показе мод“Происходят словесные перепалки, небольшая потасовка“, - сообщается с места событий.
Участники акции пришли с баннерами “Долой ФСБ“. Они выпустили несколько автомобилей, которые, по их словам, не принадлежат сотрудниками лавры.
Также протестующие пытались помешать выезду одного автомобиля и начали бить по капоту Range Rover, который пытался проехать.
“Ситуация очень накалена. “Православные“ бросаются, дерутся и неадекватно ведут себя. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей“, - отмечает издание.
Настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел вышел к протестующим, идут переговоры.
Читай также: Журналисты сравнили митрополита Павла с арабским шейхомНапомним, одиозный наместник Лавры и экс-депутат Партии регионов Владыка Павел уже много лет удивляет общественность своими заявлениями, домами, автопарком и, конечно же, негласной войной с журналистами. С именем Владыки связаны многие громкие скандалы