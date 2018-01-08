"Долой ФСБ": перед Киево-Печерской лаврой протестуют

К протестующим вышел Владыка Павел.

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На печерске в Киеве около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 заблокировали въезд к пещерам Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум.

Об этом сообщает Громадське

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Участники акции пришли с баннерами “Долой ФСБ“. Они выпустили несколько автомобилей, которые, по их словам, не принадлежат сотрудниками лавры.

Также протестующие пытались помешать выезду одного автомобиля и начали бить по капоту Range Rover, который пытался проехать.

“Ситуация очень накалена. “Православные“ бросаются, дерутся и неадекватно ведут себя. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей“, - отмечает издание.

Настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел вышел к протестующим, идут переговоры.