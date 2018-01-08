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"Долой ФСБ": перед Киево-Печерской лаврой протестуют

Комментариев: 52
К протестующим вышел Владыка Павел.
"Долой ФСБ": перед Киево-Печерской лаврой протестуют
© hromadske.ua
Фото 1/9
  • Заблокирован выезд из Киево-Печерской лавры
  • Люди вышли с плакатами "Долой ФСБ"
  • Протестующие били по капоту Range Rover
  • С14 против УПЦ МП
  • С14 против УПЦ МП
  • С14 против УПЦ МП
  • С14 против УПЦ МП
  • С14 против УПЦ МП
  • С14 против УПЦ МП
"Долой ФСБ": перед Киево-Печерской лаврой протестуют
Заблокирован выезд из Киево-Печерской лавры
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На печерске в Киеве около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14 заблокировали въезд к пещерам Киево-Печерской лавры и перекрыли шлагбаум.
 
Об этом сообщает Громадське.
 

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“Происходят словесные перепалки, небольшая потасовка“, - сообщается с места событий.
 
 
Участники акции пришли с баннерами “Долой ФСБ“. Они выпустили несколько автомобилей, которые, по их словам, не принадлежат сотрудниками лавры.
 
Также протестующие пытались помешать выезду одного автомобиля и начали бить по капоту Range Rover, который пытался проехать.
 
“Ситуация очень накалена. “Православные“ бросаются, дерутся и неадекватно ведут себя. Говорят, что Нацгвардия на Донбассе убивает детей“, - отмечает издание.
 
Настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел вышел к протестующим, идут переговоры.
Протестующие били по капоту Range Rover
Протестующие били по капоту Range Rover
hromadske.ua
 

 

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Напомним, одиозный наместник Лавры и экс-депутат Партии регионов Владыка Павел уже много лет удивляет общественность своими заявлениями, домами, автопарком и, конечно же, негласной войной с журналистами. С именем Владыки связаны многие громкие скандалы
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Теги: Владыка Павел, Киево-Печерская лавра, церковь, Киев, УПЦ МП
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Комментариев (52)
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chippolino2017    09.01.2018, 00:00
Оценка:  0
chippolino2017
Националисты прежде всего на это ведутся, потому что у них низкий интеллект и высокая агрессия. Думайте головой, люди.
chippolino2017    08.01.2018, 23:59
Оценка:  0
chippolino2017
о Церкви и неоднократно, это уже лично я знаю. Зато что-то отрицательное или сомнительное раскручивается по команде на всех ресурсах. Так что это всего лишь моделирование ситуации и люди становятся заложниками манипуляторов в политике и кукловодов.
chippolino2017    08.01.2018, 23:59
Оценка:  0
chippolino2017
Все это происходит потому что люди не думают головой, а ведутся на пропаганду из ТВ. Про УПЦ ( Московский патриархат) принято либо ничего не говорить, либо плохо. Такие указания даны. К нам приезжали в разные периоды телеканалы ( 1+1, 24-й канал, Прямий и т.д.) везде вырезаются события положительные
Игорян_Игоряныч    08.01.2018, 23:11
Оценка:  +1
Игорян_Игоряныч
На который заговолк не глянь - пи%дец.... Это нормально?
Коцман_Бобза    08.01.2018, 23:43
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Работа у них такая.
Игорян_Игоряныч    08.01.2018, 23:09
Оценка:  +2
Игорян_Игоряныч
Рбят, а где позитивные новости....
Игорян_Игоряныч    08.01.2018, 23:10
Оценка:  0
Игорян_Игоряныч
О господи (Простите)
uster    08.01.2018, 22:54
Оценка:  -1
uster
Бандиты в рясах....(((
Asmo    08.01.2018, 21:06
Оценка:  -4
Asmo
Киево-Печерская Лавра должна быть или нейтральной или у Киевского патриархата, то, что она сейчас в монополии у московского, это историческая не справедливость как минимум!.
БА3395    08.01.2018, 20:15
Оценка:  +2
БА3395
Я не являюсь приверженцем того или иного патриархата, но каких пор кучка отморозков (аж 30 голов) будут указывать огромному количеству населения Киева свое мировоззрение? Каким образом собранные за деньги (иначе они не собираются) титушки будут у нас хероями новостей?
Коцман_Бобза    08.01.2018, 20:49
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Именно так и произошло в 988 году.
Cvobodinet    08.01.2018, 22:28
Оценка:  +2
Cvobodinet
Вот именно, за чей счет банкет?
olxukraine    08.01.2018, 20:10
Оценка:  +4
olxukraine
Лавра давно в гадюшник дьявольский превратилась, попы на тачках за сотни тысяч долларов за деньги прихожан. Кодло мошенников, религиозная банда. Уже и в церковь страшно ходить, непонятно кто службу ведет - святой отец или бандюга в рясе
byrish    08.01.2018, 20:03
Оценка:  +1
byrish
Дебилы
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