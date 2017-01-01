Киевлян предупреждают о гололедице

13 января в Киеве ожидается возникновение гололедицы на автодорогах и пешеходных зонах.

Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве Getty Images

Укргидрометцентр прогнозирует в Киеве ночью и утром 13 января гололед, а на дорогах местами гололедицу.

По прогнозу синоптиков, 13 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 градусов, днем 2-4 градуса мороза.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает о возможности возникновения гололедицы на автодорогах и пешеходных зонах города.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и отказаться от рискованных маневрирований, при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума и не использовать автотранспорт с летними шинами.