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Киевлян предупреждают о гололедице

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13 января в Киеве ожидается возникновение гололедицы на автодорогах и пешеходных зонах.
Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве
Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве
Getty Images
 
Укргидрометцентр прогнозирует в Киеве ночью и утром 13 января гололед, а на дорогах местами гололедицу.
 
По прогнозу синоптиков, 13 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 градусов, днем 2-4 градуса мороза. 
 
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает о возможности возникновения гололедицы на автодорогах и пешеходных зонах города. 
 
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и отказаться от рискованных маневрирований, при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума и не использовать автотранспорт с летними шинами. 
 
Пешеходам советуют ходить не спеша, не держать руки в карманах, размахивать руками в такт ходьбы, обходить металлические крышки люков и учитывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

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Теги: Киев, погода, гололед, прогноз погоды
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Источник: korrespondent.net

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