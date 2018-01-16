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В Киеве на Подоле авто влетело в опору: погиб пассажир

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Предварительно, водитель не справился с управлением на большой скорости из-за скользкой дороги.
В Киеве на Подоле авто влетело в опору: погиб пассажир

В Киеве на Набережном шоссе автомобиль Toyota Camry врезался в опору моста. Погиб пассажир, сообщает Эспрессо.

От удара передняя часть машины смялась, пассажир на переднем сидении оказался заблокирован. Он скончался до приезда медиков.

Водителя госпитализировали с травмами разной степени тяжести. 


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Источник: Liga.net

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