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В метро Киева установят 320 камер видеонаблюдения

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Видеокамеры появятся на входах и выходах 52 станций. Также видеонаблюдение будет вестись по зонам прохода в тоннели и на наземных участках метро.
В метро Киева установят 320 камер видеонаблюдения

В метро Киева планируют установить еще 320 камер видеонаблюдения. Об этом в комментарии сайту города Киева сообщила пресс-секретарь КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.

Отмечается, что камеры разместят на входах и выходах 52 станций метрополитена.

По словам Макогон, одну лишь станцию Святошин предполагается оборудовать 36 камерами видеонаблюдения.

Также на станциях Днепр, Крещатик, Золотые ворота, Дорогожичи и Палац спорта планируется установить 40 камер по зонам прохода в тоннели и на наземных участках метро.

Как сообщалось, метро Киева перевезло почти 500 млн пассажиров за год.

Как сообщалось, ранее в киевском метрополитене рассказали о потерянных вещах пассажиров. Среди находок были и весьма неожиданные вещи.

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Теги: Метрополитен, видеокамеры, камера, Киевское метро
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Источник: korrespondent.net

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