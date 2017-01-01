В метро Киева установят 320 камер видеонаблюдения
Видеокамеры появятся на входах и выходах 52 станций. Также видеонаблюдение будет вестись по зонам прохода в тоннели и на наземных участках метро.
В метро Киева планируют установить еще 320 камер видеонаблюдения. Об этом в комментарии сайту города Киева сообщила пресс-секретарь КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.
Отмечается, что камеры разместят на входах и выходах 52 станций метрополитена.
По словам Макогон, одну лишь станцию Святошин предполагается оборудовать 36 камерами видеонаблюдения.
Также на станциях Днепр, Крещатик, Золотые ворота, Дорогожичи и Палац спорта планируется установить 40 камер по зонам прохода в тоннели и на наземных участках метро.
Как сообщалось, метро Киева перевезло почти 500 млн пассажиров за год.
Как сообщалось, ранее в киевском метрополитене рассказали о потерянных вещах пассажиров. Среди находок были и весьма неожиданные вещи.
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