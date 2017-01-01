СМИ узнали о судьбе спасенного полицейскими под Киевом канюка

Птицу несколько дней назад обнаружили посреди проезжей части патрульные полицейские Борисполя.

Спасенного полицейскими Борисполя раненого канюка пролечили в ветклинике и передали в приют для птиц, где он набирается сил перед выпуском на волю. Об этом сообщает ВВС Украина.

Птицу несколько дней назад обнаружили посреди проезжей части патрульные полицейские. Она сидела на дорожной разметке и не могла взлететь.

"Удивляет равнодушие водителей, которые до нас даже не обратили на него внимание", - рассказала патрульная третьей роты Дарья Орлова, которая вместе с напарником Денисом Козиком спасла канюка.

Фото: facebook.com/Патрульна-поліція-Борисполя

В ветклинике птице прокололи антибиотики, чтобы снять воспаление ушибленного крыла, после чего передали в приют "Усадьба Нюшаниково" в 50 километрах от Киева. Там находятся более сотни найденных или привезенных травмированных птиц.

"Сначала у него был легкий шок, но на следующий день все стало нормально. Аппетит хороший, ест все. Главный показатель здоровья - аппетит, птица очень энергичная", - рассказала владелец приюта Ирина Снопко.

Канюк живет в отдельном вольере и ест только мясо.

Как только птица окрепнет, ее планируют выпустить на волю. Владельцы приюта обещают позвать спасших канюка полицейских, чтобы они сами его выпустили. Также обещают позвать телевидение.