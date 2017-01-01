В центре Киева две женщины ограбили мужчину с помощью гипноза

Правонарушительниц задержали и доставили в управление полиции.

В Киеве на улице Сечевых Стрельцов (бывшая Артема - ред.) в Шевченковском районе две женщины с применением гипноза совершили ограбление мужчины. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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“Молодой человек вышел из супермаркета, когда к нему подошли две женщины и попросили денег. Он им отказал, но они с ним и дальше продолжали вести беседу. Что случилось дальше, пострадавший не помнит, а женщины тем временем исчезли, забрав с руки прохожего золотые украшения“, – сообщили в полиции..

В это время мимо парня проходил полицейский, он обратил внимание на его растерянный вид. Молодой человек рассказал копу, что к нему подошли две женщины и якобы применили гипноз: он даже не почувствовал, как его руки исчезло кольцо.

Пострадавший предоставил точное описание злоумышленниц. Уже через две остановки от места совершения преступления правонарушительниц задержали.

У главной подозреваемой изъяли похищенное золотое украшение и вернули владельцу.

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