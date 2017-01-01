В Киеве похитили двух мужчин и требовали $5 млн в биткоинах
В столице правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой похитили двух человек и требовали $5 млн выкупа в биткоинах.
В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые похитили двух человек и требовали выкуп в биткоинах. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.
Как отмечается, сумма выкупа составила эквивалент $5 млн. В результате проведенной работы полицейские освободили заложников, которые несколько месяцев провели в плену.
"Злоумышленники идентифицированы, пока с ними проводят следственные действия. В то же время мы активно работаем дальше, чтобы установить других участников преступной группы и привлечь их к ответственности", — рассказал начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Тихонов.
Напомним, в Киеве нашли похищенного топ-менеджера криптовалютной биржи.
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