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В Киеве мужчину ударили бутылкой по голове, обокрали и бросили умирать

Комментариев: 2
Пострадавшего обнаружил прохожий в подземном переходе около завода Антонов.
На мужчину напали с целью ограбления
На мужчину напали с целью ограбления
livejournal.com

В субботу, 27 января, в подземном переходе был обнаружен окровавленный мужчина без признаков жизни. Неравнодушный прохожий вызвал полицию и скорую помощь. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Медикам удалось привести мужчину в чувства. Оказалось, что пострадавшего ударили стеклянной бутылкой по голове, обокрали и оставили умирать  подземном переходе. Инцидент произошел около 1 часа ночи.

У мужчины похитили телефон китайского производства и небольшую сумму денег. Полицейские выясняют обостоятельства и детали происшетсвия. 

Ранее сообщалось о том, что в Днепропетровской области школьницу убили ножом в шею.

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Теги: киев, нападение, кража
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Комментариев (2)
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doc1    27.01.2018, 13:33
Оценка:  +1
doc1
В том переходе и днем ходить стрёмно! Кстати на фото не тот переход!
tankist72    27.01.2018, 13:38
Оценка:  -1
tankist72
Аваков же только что заявил, что преступнось сократилась, в Украине стало безопасно.
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