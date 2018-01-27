В Киеве мужчину ударили бутылкой по голове, обокрали и бросили умирать

Пострадавшего обнаружил прохожий в подземном переходе около завода Антонов.

На мужчину напали с целью ограбления livejournal.com

В субботу, 27 января, в подземном переходе был обнаружен окровавленный мужчина без признаков жизни. Неравнодушный прохожий вызвал полицию и скорую помощь. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Читай также: В Польше украинку ударили бутылкой из-за ее национальности

Медикам удалось привести мужчину в чувства. Оказалось, что пострадавшего ударили стеклянной бутылкой по голове, обокрали и оставили умирать подземном переходе. Инцидент произошел около 1 часа ночи.

У мужчины похитили телефон китайского производства и небольшую сумму денег. Полицейские выясняют обостоятельства и детали происшетсвия.

Ранее сообщалось о том, что в Днепропетровской области школьницу убили ножом в шею.