В Киеве требовали запретить эксплуатацию животных в цирках: фото

Собравшиеся призывали запретить эксплуатацию животных в цирках и положить конец издевательствам.

В Киеве несколько сотен человек 27 января вышли к Национальному цирку Украины, чтобы обратиться к власти и общественности с призывом прекратить издевательства на манеже и запретить эксплуатацию животных в цирках. Об этом сказано на странице инициативы UAnimals в Facebook.

Акция #циркбезтварин прошла под лозунгом: "В XXI веке развлечениям на страдании живых существ не место".

Собравшиеся пришли на акцию с плакатами: "Хочешь увидеть слона, едь в Африку", "Час вашего развлечения стоит им жизни", "Одна вистава для дитини - сотні днів страждань тварини", "Тварина - не клоун, кат - не артист", "Не ті тварини сидять за ґратами".

На этой неделе в Национальном цирке Украины новый сезон стартовал со спектакля "Слон и полосатый рейс". Зрителям обещают выступление бенгальских тигров и другие номера с животными. Собравшиеся утверждают, что при дрессировке к животным применяют такие методы, как голод, побои, изоляция и другие наказания.

"Таким образом наццирк продолжает не только пытать животных, но и нарушать закон, согласно которому в Украине запрещена перевозка диких животных для цирковых представлений. После обращений звезд, публичных деятелей и тысяч украинский, выступающих за цирк без животных, в самом центре Европы продолжаются пытки", - сказано на странице инициативы UAnimals в Facebook.

Сегодня акция за цирк без животных состоялась также в Харькове. Она проходила напротив здания Харьковского государственного цирка. Акция была не такая многочисленная, как киевская - на нее собрались пару десятков человек с плакатами. Они требовали полного запрета эксплуатации животных и призывали харьковчан отказаться от посещения жестоких развлечений. Собравшиеся пикетировали начало программы при участии дрессированных собак, котов, пони и обезьян.

На очереди - акции #циркбезтварин во Львове, Одессе, Запорожье и Днепре.

Ранее сегодня сообщалось, что на трассе Киев-Чоп, в селе Дидилов Каменка-Бугского района Львовской области грузовик протаранил автомобиль, в котором перевозили цирковых животных, погиб конь.

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Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net