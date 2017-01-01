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В Киеве на митинг пришли несколько тысяч человек

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Сторонники Михаила Саакашвили скандировали "Украина без олигархов", "Демонтаж", "Отставка" и другие лозунги. По информации полиции, ситуация сейчас спокойная.
Митинг на Европейской площади Киева
Митинг на Европейской площади Киева
Українська правда / Е. Сарахман

В Киеве завершился марш "За будущее", участники которого пришли на Европейскую площадь, где состояся митинг. Как сообщает РБК-Украина, по состоянию на 14:00 на площади собрались около 5 тысяч человек.

На акции присутствовал лидер Руха новых сил Михаил Саакашвили. Митингующие скандировали "Украина без олигархов", "Демонтаж", "Отставка" и другие лозунги.

По информации полиции, ситуация сейчас спокойная, драк не зафиксировано.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве на митинг пришли несколько тысяч человек

Как сообщал Корреспондент.net, 4 февраля в Киеве состоялся "Марш за будущее". Его организаторам пришлось изменить маршрут и отказаться от митинга на Майдане Незалежности.

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Теги: Киев, Саакашвили, митинг, фото, протест, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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