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Падение бетона с Воздухофлотского моста объяснили реконструкцией

Комментариев: 1
В Киевавтодоре отметили, плановые работы будут продолжаться еще несколько ночей, а на фото, тиражируемых СМИ, изображены снятые рабочими куски бетона.
Падение бетона с Воздухофлотского моста объяснили реконструкцией

В Киеве на Воздухофлотском мосту ведутся плановые работы по скалыванию частей бетона с элементов конструкции моста. Об этом сообщает Киевавтодор в Facebook.

"В средствах массовой информации и в социальных сетях распространяется информация о проблемах с техническим состоянием Воздухофлотского путепровода. Коммунальная корпорация Киевавтодор сообщает, что на протяжении последних трех суток в ночное время специалистами специализированного коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов Киевавтодормост на Воздухофлотском путепроводе выполнялись работы по превентивному скалывание бетона на элементах путепровода", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на фото, тиражируемых в СМИ, изображены снятые рабочими куски бетона.

В Киевавтодоре отметили, что указанные работы являются плановыми и будут продолжаться еще несколько ночей.

Кроме того, в настоящее время ведутся проектные работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении просп. Победы, ул. Вячеслава Черновола и просп. Воздухофлотского.

Ранее 5 февраля сообщалось о том, что в Киеве с Воздухофлотского моста на тротуар падают куски бетона.

 

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Теги: Киев, мост, реконструкция
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Комментариев (1)
Peyot    05.02.2018, 15:29
Оценка:  0
Peyot
Недавно был фейк про разрушившийся мост на Лепс чет я частенько там езжу и все стоит на месте. Сегодя вот принципиально проеду под ВОздухофлотским)))))
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