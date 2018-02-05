Падение бетона с Воздухофлотского моста объяснили реконструкцией

В Киевавтодоре отметили, плановые работы будут продолжаться еще несколько ночей, а на фото, тиражируемых СМИ, изображены снятые рабочими куски бетона.

В Киеве на Воздухофлотском мосту ведутся плановые работы по скалыванию частей бетона с элементов конструкции моста. Об этом сообщает Киевавтодор в Facebook.

"В средствах массовой информации и в социальных сетях распространяется информация о проблемах с техническим состоянием Воздухофлотского путепровода. Коммунальная корпорация Киевавтодор сообщает, что на протяжении последних трех суток в ночное время специалистами специализированного коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов Киевавтодормост на Воздухофлотском путепроводе выполнялись работы по превентивному скалывание бетона на элементах путепровода", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на фото, тиражируемых в СМИ, изображены снятые рабочими куски бетона.

В Киевавтодоре отметили, что указанные работы являются плановыми и будут продолжаться еще несколько ночей.

Кроме того, в настоящее время ведутся проектные работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении просп. Победы, ул. Вячеслава Черновола и просп. Воздухофлотского.

Ранее 5 февраля сообщалось о том, что в Киеве с Воздухофлотского моста на тротуар падают куски бетона.