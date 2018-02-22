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В Киеве переименовали парк Дружбы народов

Комментариев: 3
Парк получил название Муромец. Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты упорядочили названия некоторых зеленых зон столицы.
Парк Дружбы народов получил новое название
Парк Дружбы народов получил новое название
Ведомости-Украина

Парк Дружбы народов получил новое название - Муромец. Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета на заседании в четверг, 22 февраля.

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты упорядочили названия некоторых зеленых зон столицы. В частности: уточнено название Парк отдыха Оболонь в урочище Наталка. Теперь он - Парк Наталка, - говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.

Также переименован сквер Андрея Иванова (между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Бутишевым переулком) в сквер Латвийский. А парк Дружбы Народов в парк Муромец.

Кроме того, депутаты дали название скверу между улицами Жилянская, Короленковская и Тарасовская именем Димитра Пешева. А скверу на улице Сечевых Стрельцов, 27 присвоено название - Канадский.

Ранее сегодня Киевсовет переименовал Московский мост в Северный, а также еще 15 улиц.

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Теги: Киев, Киевсовет, парк, Парк Дружбы народов, переименование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЕЖИК69    22.02.2018, 20:41
Оценка:  0
ЕЖИК69
Тимуровец........
weightless    22.02.2018, 20:49
Оценка:  0
weightless
Зря Вы ежитесь)
Это историческое название острова)
Коцман_Бобза    22.02.2018, 22:15
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Историческое название - Чорторий.
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