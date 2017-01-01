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Полиция Киева вернула хозяину украденную овчарку

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Похитившие собаку мошенники требовали от хозяина 100 000 гривен.
Мужчина объявил вознаграждение за пса
Мужчина объявил вознаграждение за пса
npu.gov.ua

Полиция Киева вернула хозяину овчарку по кличке Бантик, которую украли почти два месяца назад, в новогодний вечер. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

“У меня сердце стало, а потом запустилось, когда снова увиделся с Бантиком“, - рассказывает Михаил, хозяин овчарки.

Хозяин очень благодарен полиции
Хозяин очень благодарен полиции
npu.gov.ua

После почти двух месяцев поисков, он снова встретился со своим другом. “Собака-молния“ - так парень называет своего 8-месячного любимца.

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Собаку похитили 31 декабря со двора, когда мужчина оставил собаку на несколько часов. Полиция открыла уголовное дело по факту кражи, а парень объявил вознаграждение за возвращение пса, после чего ему начали названивать мошенники.

Настоящие похитители вскоре связались с Михаилом. Они прислали сообщение с фото собаки и потребовали за возвращение 100 000 гривен. К поискам овчарки подключились сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции. 

“Обратился с просьбой найти время в напряженном графике и помочь найти собаку и вора, который его похитил. Два дня - и преступник был установлен и найден. У него же был найден и Бантик. Может кто-то меня и не поймет, но сегодня на одного счастливого человека стало больше“, - отметил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Полиция Киева вернула хозяину украденную овчарку
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Напомним, в октябре в Киеве неизвестные угнали автомобиль Range Rover, в котором на заднем сидении находился травмированный пес.

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Теги: полиция, собака, овчарка, хозяин
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