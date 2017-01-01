Похитившие собаку мошенники требовали от хозяина 100 000 гривен.

Полиция Киева вернула хозяину овчарку по кличке Бантик, которую украли почти два месяца назад, в новогодний вечер. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

“У меня сердце стало, а потом запустилось, когда снова увиделся с Бантиком“, - рассказывает Михаил, хозяин овчарки.

Хозяин очень благодарен полиции npu.gov.ua

После почти двух месяцев поисков, он снова встретился со своим другом. “Собака-молния“ - так парень называет своего 8-месячного любимца.

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Собаку похитили 31 декабря со двора, когда мужчина оставил собаку на несколько часов. Полиция открыла уголовное дело по факту кражи, а парень объявил вознаграждение за возвращение пса, после чего ему начали названивать мошенники.

Настоящие похитители вскоре связались с Михаилом. Они прислали сообщение с фото собаки и потребовали за возвращение 100 000 гривен. К поискам овчарки подключились сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции.

“Обратился с просьбой найти время в напряженном графике и помочь найти собаку и вора, который его похитил. Два дня - и преступник был установлен и найден. У него же был найден и Бантик. Может кто-то меня и не поймет, но сегодня на одного счастливого человека стало больше“, - отметил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Полиция Киева вернула хозяину украденную овчарку 0:00 / 05:32

Напомним, в октябре в Киеве неизвестные угнали автомобиль Range Rover, в котором на заднем сидении находился травмированный пес.