В Киеве напали на провластного блогера
В Киеве группа неизвестных облили жидкостью блогера Мирослава Олешко у здания Днепровского суда, где проходило слушание против главы общественной организации Центр противодействия коррупции во главе с Виталией Шабуниным.
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О нападении сообщил сам Олешко на своей странице в Facebook. Он также опубликовал видео, как “ссык*ны“ убегают с места происшествия.
“Только что случилось нападение группы людей, которые ждали меня у суда по делу Шабунина. Облили веществом и начали бежать. Я догадываюсь, кто это заказал“, – написал он.
Что за жидкость, он не знает. Говорит, зеленка с чем-то.
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У Олешко испачканы куртка и брюки. После произошедшего он заявил, что пойдет на заседания и скажет об этом на суде.
Блогер Александр Барабошко, который опубликовал фото Олешко после атака, заявил, что пострадавший подозревает самого Шабунина. Однако блогер в комментариях к своей публикации отметил, что считает такую версию маловероятной.
Позже Олешко передал привет тому человеку, кто заказал нападение. “Переоделся, еду по делам, едем к победе. Заказчику передаю привет“, - написал он.
Отметим, что Олешко имеет более 21 тысячи подписчиков. В своих публикациях он преимущественно поддерживает власть. К прмиеру, Порошенко, Турчинова, Грицака, Луценко, Авакова и Полторака он назвал “лучшей комбинацией политиков в истории, которая должна оставаться такой же еще на шесть лет“.