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В Киеве напали на провластного блогера

Комментариев: 7
В Киеве напали на "порохобота" Мирослава Олешко. Он успел заснять, как нападавшие “ссык*ны“ убегали прочь.
Мирослав Олешко после нападения
Мирослав Олешко после нападения
facebook.com/ikrussss

В Киеве группа неизвестных облили жидкостью блогера Мирослава Олешко у здания Днепровского суда, где проходило слушание против главы общественной организации Центр противодействия коррупции во главе с Виталией Шабуниным.

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О нападении сообщил сам Олешко на своей странице в Facebook. Он также опубликовал видео, как “ссык*ны“ убегают с места происшествия.

В Киеве забросали яйцами Мирослава Олешко
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“Только что случилось нападение группы людей, которые ждали меня у суда по делу Шабунина. Облили веществом и начали бежать. Я догадываюсь, кто это заказал“, – написал он.

Что за жидкость, он не знает. Говорит, зеленка с чем-то.

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У Олешко испачканы куртка и брюки. После произошедшего он заявил, что пойдет на заседания и скажет об этом на суде.

Блогер Александр Барабошко, который опубликовал фото Олешко после атака, заявил, что пострадавший подозревает самого Шабунина. Однако блогер в комментариях к своей публикации отметил, что считает такую версию маловероятной.

Позже Олешко передал привет тому человеку, кто заказал нападение. “Переоделся, еду по делам, едем к победе. Заказчику передаю привет“, - написал он.

Отметим, что Олешко имеет более 21 тысячи подписчиков. В своих публикациях он преимущественно поддерживает власть. К прмиеру, Порошенко, Турчинова, Грицака, Луценко, Авакова и Полторака он назвал “лучшей комбинацией политиков в истории, которая должна оставаться такой же еще на шесть лет“.

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Теги: Мирослав Олешко, яйца, Киев, нападение, блогер
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Комментариев (7)
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QWERTY80    26.02.2018, 23:19
Оценка:  +3
QWERTY80
Чу за деятельность думаете? Нееет да только за одну пид..кую морду так и очется вьеб..ть.)))
Царь-Путька    26.02.2018, 23:19
Оценка:  +5
Царь-Путька
Ну и чмо! А куда этот продажный деятель своё жирное тело пристроит, когда шоколадный выборы пр*срёт? гггггг
змея    26.02.2018, 23:19
Оценка:  -4
змея
Кожний має право на свою думку! Харі сідять в ВР! Так шо панове, лайно з зеленкою їм не завадить в якості охолоджуючого душу!
Estranged    26.02.2018, 23:19
Оценка:  +2
Estranged
Снова какие-то гопники-дружины?
bugrov3    26.02.2018, 23:18
Оценка:  +8
bugrov3
харя гнидёныша, смарчок карамельное. жаль, что подонка крысина в детской больнице только облили, надо было до смерти отрехтовать битой.
Хюндай    26.02.2018, 23:18
Оценка:  +5
Хюндай
За базар могут ответить в тёмном переулке.
QWERTY80    26.02.2018, 23:19
Оценка:  -3
QWERTY80
Вот оно времечко)) Только в темном переулке толко со спины и то в балаклаве а так мах на мах ссыкотно тем более без т.н активистов за спиной.))
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