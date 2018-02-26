В Киеве напали на провластного блогера

В Киеве напали на "порохобота" Мирослава Олешко. Он успел заснять, как нападавшие “ссык*ны“ убегали прочь.

В Киеве группа неизвестных облили жидкостью блогера Мирослава Олешко у здания Днепровского суда, где проходило слушание против главы общественной организации Центр противодействия коррупции во главе с Виталией Шабуниным.

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О нападении сообщил сам Олешко на своей странице в Facebook. Он также опубликовал видео, как “ссык*ны“ убегают с места происшествия.

В Киеве забросали яйцами Мирослава Олешко 0:00 / 00:24

“Только что случилось нападение группы людей, которые ждали меня у суда по делу Шабунина. Облили веществом и начали бежать. Я догадываюсь, кто это заказал“, – написал он.

Что за жидкость, он не знает. Говорит, зеленка с чем-то.

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У Олешко испачканы куртка и брюки. После произошедшего он заявил, что пойдет на заседания и скажет об этом на суде.

Блогер Александр Барабошко, который опубликовал фото Олешко после атака, заявил, что пострадавший подозревает самого Шабунина. Однако блогер в комментариях к своей публикации отметил, что считает такую версию маловероятной.

Позже Олешко передал привет тому человеку, кто заказал нападение. “Переоделся, еду по делам, едем к победе. Заказчику передаю привет“, - написал он.

Отметим, что Олешко имеет более 21 тысячи подписчиков. В своих публикациях он преимущественно поддерживает власть. К прмиеру, Порошенко, Турчинова, Грицака, Луценко, Авакова и Полторака он назвал “лучшей комбинацией политиков в истории, которая должна оставаться такой же еще на шесть лет“.