Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве из-за гололеда травмировались более 100 человек

Комментариев: 1
Из-за непогоды в столице с 27 февраля по 1 марта получили травмы 114 человек. Сегодня врачи госпитализировали четырех человек с переохлаждением и одного с обморожением.
Многие получают травмы из-за гололеда
Многие получают травмы из-за гололеда
facebook.com/pg/MNS.GOV.UA

За последние три дня в Киеве из-за гололедицы травмировались 114 человек. Об этом заявила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, сообщает сайт города Киева.

"За последние три дня (с 27 февраля по 1 марта) из-за гололедицы пострадали 114 человек. Из них - 14 детей. Все они обратились за медицинской помощью в травмпункты", - сообщила Вишневская.

По ее словам, только сегодня врачи госпитализировали четырех человек с переохлаждением. Также зафиксирован один случай обморожения.

Напомним, в результате непогоды общественный транспорт в столице курсирует без соблюдения графика. Сотрудники Киевпастранса в усиленном режиме расчищают пути и остановки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, травма, гололед, непогода, Погода в Киеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ukraineslava    02.03.2018, 22:43
Оценка:  0
Ukraineslava
это те кто офрмил свое увечие... а те кто нет?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь