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В Киеве избили охранника и уборщицу 80 и 75 лет

Комментариев: 1
Причиной конфликта стала просьба потерпевших очистить авто от снега.
Пострадавшие предполагают, что нападавший - влиятельная личность, имеющая связи в СБУ
Пострадавшие предполагают, что нападавший - влиятельная личность, имеющая связи в СБУ
Скриншот

В четверг, 8 марта, в Киеве в гаражном кооперативе Левобережный неизвестный избил охранника и уборщицу 80 и 75 лет. Пострадавшие вызвали полицию и зафиксировали побои у медиков. 

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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При въезде охранник попросил  очистить машину от снега, (которая заезжала в кооператив). Водитель сначала требовал проезда, потом вышел из машины и, после длительной матерной брани, избил пожилого охранника. Пострадала также и уборщица, которая оказалась рядом в этот момент. 

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на вокзале избили и ограбили поляка.

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Теги: киев, избиение, гаражный кооператив
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Комментариев (1)
Потому_что    08.03.2018, 12:55
Оценка:  +3
Потому_что
Тварь конченная, быдло, найти и отбить печенку.
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