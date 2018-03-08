В Киеве избили охранника и уборщицу 80 и 75 лет

Причиной конфликта стала просьба потерпевших очистить авто от снега.

В четверг, 8 марта, в Киеве в гаражном кооперативе Левобережный неизвестный избил охранника и уборщицу 80 и 75 лет. Пострадавшие вызвали полицию и зафиксировали побои у медиков.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Читай также: В Киеве пассажиры ударили таксиста ножом и угнали авто

При въезде охранник попросил очистить машину от снега, (которая заезжала в кооператив). Водитель сначала требовал проезда, потом вышел из машины и, после длительной матерной брани, избил пожилого охранника. Пострадала также и уборщица, которая оказалась рядом в этот момент.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на вокзале избили и ограбили поляка.