В Киеве подрались около 30 человек
Один мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
В Киеве подрались около 30 человек
© facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото 1/9
В Киеве подрались около 30 человек
В Голосеевском районе Киева произошла массовая драка
Показать полный текст
Реклама
В Голосеевском районе Киеве, на ул. Васильковской произошла массовая драка с участием порядка 30-50 человек. Об этом сообщает dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидцев.
На месте происшествия работали две бригады скорой помощи и три экипажа патрульной полиции.
Один мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Несколько человек задержаны сотрудниками полиции. При задержании они пытались оказывать сопротивление. Это зафиксировали на видео журналисты.
Участники драки, по словам очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в феврале в Днепре массовая драка возле магазина закончилась стрельбой.