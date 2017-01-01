Один мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

В Киеве подрались около 30 человек

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В Киеве подрались около 30 человек

В Голосеевском районе Киеве, на ул. Васильковской произошла массовая драка с участием порядка 30-50 человек. Об этом сообщает dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидцев.

На месте происшествия работали две бригады скорой помощи и три экипажа патрульной полиции.

Один мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Несколько человек задержаны сотрудниками полиции. При задержании они пытались оказывать сопротивление. Это зафиксировали на видео журналисты.

Участники драки, по словам очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в феврале в Днепре массовая драка возле магазина закончилась стрельбой.