В Киеве сгорели четыре автобуса

В ангаре на столичной улице Стеценко произошел пожар. Еще 30 автобусов бойцы Госслужбы спасения уберегли от огня. Жертв и пострадавших нет.

Пожар произошел на ул. Стеценко, 20 А в Киеве Прес-служба ДСНС України

Сегодня утром произошел пожар в ангаре автотранспортного предприятия № 2737 на ул. Стеценко, 20 А в Киеве. В результате пожара сгорели четыре автобуса, еще 30 автобусов спасли от огня.

"По прибытии на место вызова было установлено, что произошло загорание в ангаре размером 250х150 м, в автобусе PAZ с распространением огня на рядом расположенные автобусы. В 9:08 пожар локализован, а в 9:32 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба.

Пресс-служба ГСЧС

На ликвидации пожара работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава Киевского гарнизона.

Напомним, 2 марта на Житомирской трассе под Киевом столкнулись автобус и маршрутка – в результате на въезде в столицу образовалась огромная пробка.

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