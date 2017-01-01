Кличко представит во Франции стенд Киева и инвестпроекты

Также Кличко примет участие в церемонии награждения конкурса "Глобальные города будущего", который проводит специализированный журнал Foreign Direct Investmen.

13-14 марта мэр Киева Виталий Кличко представит столицу Украины на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах, передает пресс-служба градоначальника.

Кличко представит в Каннах стенд Киева и инвестиционные проекты, в которых украинская столица предлагает присоединиться иностранному бизнесу. Стенд смогут увидеть более 24 000 участников нынешней выставки, среди которых влиятельные специалисты рынка недвижимости, промышленности, логистики, представители крупного международного бизнеса.

Также Кличко примет участие в церемонии награждения конкурса “Глобальные города будущего“, который проводит специализированный журнал Foreign Direct Investment (издатель - британская газета Financial Times).

Кроме того, он выступит на панельной дискуссии на тему “Вызовы для Украины“, которые могут повлиять на ее соседей“. В этому году дискуссия будет посвящена теме “Главные вызовы Центральной и Восточной Европы: обострение противостояния между глобализацией и обособленностью, поиск талантов и нехватка квалифицированной рабочей силы“.

Во время MIPIM запланированы встречи мэра Киева с директором по исследованиям и развитию потенциала UN Habitat Эдуардо Лопес Морено, госсекретарем Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Гунтером Адлером, мэром города Познань Яцеком Яськовяком и представителями крупного международного бизнеса.