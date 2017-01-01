В столичном метро останавливали поезда на зеленой ветке
На перегоне Выдубичи - Славутич подземки Киева было обнаружено незначительное задымление, что привело к временной остановке движения поездов.
В столичном метро вечером в понедельник, 12 марта, произошло задымление на Сырецкой-Печерской линии (зеленой ветке). Как сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, на перегоне Выдубичи - Славутич было обнаружено незначительное задымление, что привело к временной остановке движения поездов.
"Сейчас движение восстановлено в обычном режиме. Специалисты выясняют причины и проводят необходимые работы", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, утром 26 февраля останавливали движение поездов на Святошинско-Броварской (красной) линии метро.
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