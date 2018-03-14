Кличко: Ничто не должно замедлять реформирование Украины

Кличко отметил тот факт, что в течение последних трех лет больше половины всех инвестиций в Украину "пришли" именно в Киев.

Вызовы, стоящие перед нашим государством, не должны останавливать или замедлять нас в реформировании Украины, в борьбе с коррупцией, в развитии наших городов. Только успешные преобразования и изменения, которые будут ощутимыми, - наш ключ к успеху и в решении других глобальных проблем.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время выступления на панельной дискуссии “Вызовы для Украины, которые могут повлиять на ее соседей в Европе“. Дискуссия состоялась в рамках международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах, передает пресс-служба градоначальника.

Кличко отметил, что эти вызовы касаются не только Украины, но и всего европейского сообщества. “Поскольку моя страна находится в центре Европы, стабильность в Украине - это, без преувеличения, и стабильность во всей Европе“, - отметил он.

Он напомнил, что сегодня Украина отстаивает свою независимость и территориальную целостность. Россия аннексировала Крым, вторглась на территорию Донбасса, где уже почти четыре года продолжаются боевые действия.

Кличко подчеркнул, что агрессия России в отношении Украины - это вызов и европейской, и мировой безопасности и вызов нормам международного права.

“Вопросы безопасности и мира сегодня остро стоит перед Европой, миром в целом. И совместными усилиями цивилизованного мира должны быть направлены на поиски механизмов предупреждения и сдерживания агрессии “, - добавил он.

Кличко отметил, что Украина сегодня проходит через большие испытания. “Но, мы понимаем, что путь у нас один - только эффективные реформы и успешные преобразования. Только укрепления своей государственности и безальтернативный европейское направление“, - подчеркнул мэр и добавил, что вызовы, которым противостоит Украины в связи с российской агрессией, не должны останавливать или замедлять процесс реформирования нашего государства.

Кличко отметил тот факт, что в течение последних трех лет больше половины всех инвестиций в Украину “пришли“ именно в Киев.

“Я люблю шутить, что готов быть охранником каждого инвестора, который вкладывает деньги в развитие Киева. Это, конечно, шутка, но он свидетельствует о моей серьезную настроенность на привлечение инвестиций в столицу, в Украине в целом “, - подчеркнул он.