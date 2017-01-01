В Киевской области открыли дело за издевательства над собакой

Жительница Яготина обратилась в полицию с сообщением и видеоматериалом о том, что ее сосед жестоко обращается со своей собакой. Мужчине грозит арест.

Жителя Киевской области могут наказать за жестокое обращение с собакой

Полиция в Яготине Киевской области открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой. Об этом в среду, 14 марта, сообщает пресс-служба областной полиции.

Так, ранее жительница Яготина обратилась в полицию с сообщением и видеоматериалом о том, что ее сосед жестоко обращается со своей собакой. По словам женщины, он "бьет ее, выражается нецензурной бранью".

Для проверки информации к мужчине прибыла группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Яготинского отделения полиции.

Полицейские опросили хозяина собаки и его соседей. Предоставленная информация нашла свое подтверждение.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее в селе Великие Вильмы Сумской области застрелили около 20 собак.

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