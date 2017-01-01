Киевэнерго 17 лет не развивало ЖКХ Киева

Киевская администрация планирует передать городское тепловое хозяйство столичному коммунальному предприятию.

В столице заканчивается отопительный сезон. И уже через месяц истекает срок договора аренды теплосетей с Киевэнерго олигарха Рината Ахметова, а в прошлом году руководство города объявило, что не будет продолжать договор с компанией. Редакция решила разобраться, почему Киев рассорился с Киевэнерго и кто будет заведовать тепловым хозяйством.

80% труб находятся в аварийном состоянии

Причин не продлевать договор с Киевэнерго у столицы на самом деле уйма. Первая. При прошлой власти контрольный пакет акций, который раньше принадлежал государству, выкупила компания олигарха Рината Ахметова. А это вообще достаточно опасно, когда контроль процессов предоставления тепла и горячее водоснабжение многомиллионного города осуществляет не город, а частное предприятие.

Вторая. Состояние теплосетей ужасающее – более 80% труб находятся в аварийном состоянии. Ведь вместо того, чтобы вкладывать деньги в реальный ремонт теплосетей, руководство Киевэнерго годами банально наживалось на киевлянах. А те “ремонтные работы“ и летние “испытания“, которые проводились на теплотрассах, – очевидная фикция, учитывая масштабы аварий в начале каждого отопительного сезона. Особенно такое отношение возмущает сейчас – в условиях очень высоких тарифов на тепло и горячую воду. Получается, значительная часть оплаты за ЖКХ идет прямо в карман олигарху – при этом качественной услуги киевляне не получают!

Третья. Киевляне регулярно жалуются на работу сотрудников Киевэнерго. Жалобы поступают и на неаккуратную и неоправданно затянутую работу аварийных бригад, в результате чего дворы столицы месяцами остаются разрытыми, чем доставляют неудобства и даже создают опасность для жильцов. Которые к тому же сидят все это время без тепла и горячей воды. Жалуются и на гигантские очереди в сервисных центрах компании. Причем, даже отстояв очередь, ты не можешь быть уверен, что твоя проблема будет решена. Жалоб много, при этом столица не имеет действенных рычагов влияния на частную компанию, подконтрольную не горожанам, а Ринату Ахметову. А проблемы лишь накапливаются!

Что же вместо Киевэнерго?

Только представьте, на модернизацию и замену всех аварийных труб в городе нужно около 30 миллиардов гривен! Это почти целый бюджет города! Вот к чему привела бесхозяйственность и жадность Киевэнерго, которое годами почти не выделяло средства на ремонт и замену теплосетей.

Жители города настолько недовольны Киевэнерго, что создали петицию на сайте Киевсовета – “Возвращение полного имущественного и технологического комплекса Киевэнерго под контроль города“. И петиция быстро набрала нужные 10 тысяч голосов. Этот вопрос уже рассмотрели комиссии Киевсовета и городские депутаты приняли стратегическое решение – не продлевать договор с Киевэнерго.

Возникает вопрос – а кто, если не «Киевэнерго»? Есть вариант, что эту работу может перенять коммунальное предприятие Киевкомунэнерго, которое Киевсовет создал еще в прошлом году. Уже этой зимой предприятие обеспечивало транспортировку тепла в дома двух районов города – Дарницкий и Днепровский.

Город вложит средства в замену труб

Как оказалось, с частной компанией Киевэнерго приходится буквально воевать, чтобы вернуть тепловое хозяйство города в собственность Киева. Напомним, что договор с Киевэнерго был заключен 17 лет назад и завершается в апреле этого года. Сейчас главная задача – развитие теплоэнергетического комплекса и его модернизация. Для этого необходимо привлекать как средства бюджета, так и средства международных инвесторов. Что Киевэнерего за 17 лет сделать не смогло или, скорее, не удосужилось.

На данном этапе Киевэнерго предоставило отчет об использовании активов города. Сейчас проходит инвентаризация теплосетей. В наследство после 17-летней аренды компанией Киевэнерго городу достались трубы в критичном состоянии. Проще говоря – прогнившие донельзя. Но, по крайне мере, можно быть уверенным – деньги с оплаты услуг ЖКХ после возвращения теплосетей Киеву точно пойдут не в карман олигарху, а на модернизацию городского теплового хозяйства.