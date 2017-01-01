В метро Киева останавливалась красная ветка из-за падения мужчины на пути
Чрезвычайное происшествие случилось вечером на станции метрополитена Днепр. Мужчину подняли с рельс, с ним начали работать медики.
В Киеве произошла остановка движения поездов на красной ветке метрополитена в связи с тем, что один из пассажиров упал на пути. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена вечером в четверг, 22 марта.
Чрезвычайное происшествие случилось на станции Днепр.
"Красная ветка. По станции Днепр пассажир на пути. Человека подняли, движение восстановлено. С пассажиром работают медики", – говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
Ранее сегодня в Киеве правоохранители задержали мужчину со взрывчаткой на станции метро Житомирска. У мужчины в рюкзаке нашли тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы.
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