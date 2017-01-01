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В Киеве мужчина инсценировал свое ограбление и сел на три года

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Обманщик получил срок за ложное сообщение в полицию и дачу ложных показаний.
Злоумышленник сел на три года за "самоограбление"
Злоумышленник сел на три года за "самоограбление"
depositphotos.com

В Киеве мужчина заявил в полицию о том, что был ограблен на 200 тысяч гривен. Однако по мере расследования выяснилось, что ограбление было не более чем инсценировкой, сообщает УНИАН.

Как сообщили в полиции Киева, обманывать полицию мужчина начал еще в конце прошлого года.

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“Потерпевший“ сообщил о группе неизвестных мужчин, угрожавшей ему травматическим оружием, которая отобрала у него более 200 тысяч гривен. По его словам, якобы к его Daewoo подъехал автомобиль Mercedes, из которого вышел неизвестный в маске и выстрелил в лобовое стекло и забрал пакет, где находились 207 тысяч гривен, якобы принадлежащих его работодателю.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 187 (разбой), однако очень скоро было установлено, что преступление было заранее спланировано. Тогда производство по статье разбой было закрыто, зато открыты сразу два новых – уже против жертвы.  Ему инкриминировали заведомо ложное сообщение о совершении преступления и заведомо ложное показание.

Печерский районный суд в Киеве приговорил обманщика к трем годам тюремного заключения.

Напомним, 2 марта сообщалось, что в Киеве две мошенницы ограбили более 400 человек.

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Теги: Киев, ограбление, обман, полиция
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