В Киеве маршрутка врезалась в авто полиции
У маршрутного автобуса Богдан отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota. Пострадавших в результате аварии нет.
В Киеве на Северном мосту в воскресенье, 8 апреля, маршрутка столкнулась с автомобилем патрульной полиции. Об этом сообщает Киев Оперативный.
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По предварительным данным, у маршрутного автобуса Богдан отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota.
"Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - говорится в сообщении.
Во время ДТП никто не пострадал.
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