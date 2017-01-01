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В Киеве маршрутка врезалась в авто полиции

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У маршрутного автобуса Богдан отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota. Пострадавших в результате аварии нет.
В Киеве произошла авария с участием авто полиции и маршрутки
В Киеве произошла авария с участием авто полиции и маршрутки
Киев Оперативный/Facebook

В Киеве на Северном мосту в воскресенье, 8 апреля, маршрутка столкнулась с автомобилем патрульной полиции. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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По предварительным данным, у маршрутного автобуса Богдан отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota.

"Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", - говорится в сообщении.

Во время ДТП никто не пострадал.

 
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Теги: автомобили, Киев, ДТП, фото, авария, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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