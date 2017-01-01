В Киеве задержали мужчину, который стрелял по окнам домов

Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В Киеве полиция задержала мужчину, который стрелял по окнам жилых домов в Соломенском районе. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

Как отмечается, в субботу, 8 апреля, в полицию обратилась жительница района и рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липкивского повреждено пулей. А через несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома.

По вызову выехали патрульные, следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции. Правоохранители осмотрели оба дома. В окнах квартир обнаружили отверстия, предварительно от выстрела из пистолета. Эксперты изъяли две пули.

Установлено, что выстрел был произведен из окна квартиры, расположенной напротив домов пострадавших.



Личность стрелявшего уже установили. Правонарушитель задержан. Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу.

Согласно сообщению, в результате выстрелов никто не пострадал. Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее во Львове патрульные задержали мужчину, который открыл стрельбу в подъезде, а потом спрятался в шкафу.

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