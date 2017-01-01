Кличко: Мы делаем все, чтобы провести финал Лиги Чемпионов и Конгресс WBC на высшем уровне

“Моя задача - делать все, чтобы в Киеве проходило как можно больше мероприятий", - сказал Кличко.

Столичные власти достойно проведут финал Лиги Чемпионов УЕФА и Конгресс Всемирной боксерской Совета (WBC), которые состоятся в этом году в Киеве. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала Newsone, передает пресс-служба градоначальника.

Кличко, по словам самого мэра, завидуют главы других городов мира, поскольку именно в Киеве пройдет такое крупное футбольное событие. “Не каждому городу выпадает такая честь - принимать такой большой спортивное мероприятие, как финал Лиги Чемпионов. Мы ожидаем приезд около 100 000 болельщиков“, - сказал он.

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Кличко отметил, что власти готовятся к этому мероприятию. Продолжаются работы по благоустройству, готовится транспорт для удобного передвижения гостей по городу и тому подобное. “Мы делаем все, чтобы мероприятие состоялось на высоком уровне. Опыт проведения подобных мероприятий - Евро-2012 и Евровидение-2017, дает нам основания говорить, что мы проведем финал Лиги Чемпионов УЕФА на высоком уровне“, - отметил мэр.

Кроме того, напомнил он, Киев готовится осенью встречать участников 56-го Конгресса Всемирного боксерского Совета (WBC), который в Украине состоится впервые. С 30 сентября по 5 октября 2018 года в столице Украины соберутся звезды мирового профессионального бокса, президенты федераций из стран-членов WBC, промоутеры, судьи и спортивные функционеры. Среди ожидаемых мероприятий - не только официальные встречи и обмен опытом. Организаторы обещают также интересную программу с неформальным общением и благотворительными акциями.

“Моя задача - делать все, чтобы в Киеве проходило как можно больше мероприятий - туристических, культурных, спортивных. Чтобы в Киев приезжали туристы, чтобы развивалась туристическая инфраструктура, и чтобы о нашем городе рассказывали во всем мире“, - сказал Кличко.

Он также отметил, что столичная власть способствует полиции по повышению мер безопасности во время проведения этих мероприятий. Мер Киева напомнил, что в столице установлена система видеонаблюдения “Безопасный город“, которая дает возможность правоохранительным органам в короткие сроки выявлять нарушителей.