Старостенко: Кличко выделил 1,5 миллиарда гривен на строительство и ремонт школ и детсадов

Также в среднем заработная плата педагогов Киева в 2017 году выросла на 50%.

Заместитель главы Киевской администрации и глава постоянной комиссии по вопросам образования, науки, молодежи и спорта Киевсовета Анна Старостенко рассказала о сокращении очереди в детские сады, внедрении в столице передовых образовательных программ повышении зарплат педагогам.

“Киев – лидер национальных рейтингов в сфере образования“

– Анна Викторовна, начнем с актуальной информации. Недавно был опубликован рейтинг, согласно которому Киев занимает первое место среди всех городов страны по темпам капитального ремонта школ. За счет чего такой результат? Что конкретно было сделано в этой сфере за прошлый год?

– Сразу скажу вам, что Киев на самом деле лидирует во многих рейтингах в сфере образования. Если брать тот, который вы упомянули, то Киев занял первое место по среднему показателю выделенных средств на капитальный ремонт на одну школу: в столице эта сумма составляет полмиллиона гривен на каждое учебное заведение. Сегодня для Киевской администрации образование однозначно является приоритетным направлением: из бюджета города Киева в 2018 году на образование выделено рекордные 12,7 миллиарда гривен, что на 23% больше, чем в прошлом году. Поэтому Киев лидирует и по строительству новых учебных заведений, и по охвату детей инклюзивным образованием, и по использованию новых образовательных методик. Наш город является также одним из трёх регионов Украины, где с 1 января повысили зарплаты педагогам дошкольного, внешкольного и профобразования.

– Куда именно идут средства, которые выделяет город на образование?

– Львиная доля этих средств, около 70%, идет на выплату зарплаты и надбавок педагогическим работникам. В частности, Киев повысил заработную плату, своевременно выплачивает надбавки. Также мы подняли зарплату воспитателям, работающим в переполненных группах. В среднем заработная плата педагогов Киева в 2017 году выросла на 50%. Вот уже 2 года подряд в результате оптимизации бюджета у нас есть возможность начислять в конце года педагогам премии, размер которых в среднем составляет около 14,5 тысячи гривен. На сегодня в Киеве созданы все условия для комфортного обучения и работы педагогов.Сегодня город выделяет достаточно средств, чтобы строились школы и детсады, обновлялась их материальная база, проводились капитальные и текущие ремонты – в прошлом году на это было выделено больше 1,5 миллиардов гривен! В Киеве нет ни одного учебного заведения, которое осталось бы без финансирования. Более того, два года подряд мы выделяем необходимые средства для закупки моющих средств, канцелярии, спортинвентаря, средств гигиены, на что раньше в школах собирали родители. При этом мы контролируем каждую потраченную копейку, чтобы быть уверенными – деньги пошли на создание лучших условий для обучения детей. И в этом году мы не собираемся сбавлять темпы.

“Мы выселяем арендаторов, чтобы вернуть учебные помещения городу“

– Какова на сегодня ситуация с очередями в детские сады?

– Тут важно напомнить, что предыдущая власть массово разрешала перепрофилирование детсадов и школ, не думая о последствиях. В результате мы получили огромную очередь в детские сады. В 2014 году, когда киевляне выбрали мэром Виталия Кличко, эта очередь составляла больше 15 тысяч детей! Виталий Владимирович поставил нам задачу – как можно быстрее сократить очередь и в конечном счете полностью ее ликвидировать. И, если брать прошлый год, в Киеве появилось10 новых и реконструированных детских садов. Вместе с расширением и восстановлением групп в садиках это позволило нам достичь рекордного результата – сократить очередь в три раза. Уверена, что такими темпами за пару лет мы решим проблему очередей в детсады.

– Вы сказали о восстановлении групп? Расскажите подробнее, как проходит этот процесс? Из здания выселяют арендатора?

– Приведу пример. Предыстория такая. На месте дошкольного учрежденияв Святошинском районе 18 лет назад заработал Городской центр занятости. Очевидно, что жилой массив на Борщаговке очень нуждается в садике. Поэтому мы нашли возможность освободить помещение детсада и сделать там капитальный ремонт общей стоимостью 38 миллионов гривен. Недавно ДОЗ№179 заработал: теперь там сможет разместиться 12 групп на 220 мест. До конца года в столице появится еще минимум 7 новых и восстановленных садов.

– Какова динамика восстановления групп в детсадах столицы?

–Вопрос пытаемся решить комплексно: начиная от создания нескольких дополнительных групп в садиках, где это возможно, заканчивая реконструкцией заброшенных и строительством новых садов. Возвращение помещений бывших садов – это довольно сложный и длительный процесс, связанный с выселением арендаторов и восстановлением целевого назначения, ведь за годы аренды помещения были существенно перестроены. Но такими действиями мы можем быстро сократить очередь и дать родителям возможность устроить своих деток. В общем, за прошлый год удалось создать 3,6 тыс. дополнительных мест в детсадах города. Второй год подряд это лучший показатель по всей Украине.

“Мы начнем внедрение механизма «Деньги ходят за ребенком“

– Поговорим об образовательной реформе. По всей стране стартовали изменения в этой сфере. На каком этапе реформа в Киеве?

– Чтобы справиться з поставленной мэром задачей по ликвидации очереди в кратчайшие сроки, мы планируем внедрить новый механизм, который позволит нам финансировать пребывание ребенка не только в коммунальном, но и в частном садике. А это в свою очередь будет стимулировать приток частных инвестиций в строительство новых садов. Также мне приятно отметить, что сегодня Киев –это лидер во внедрении образовательной реформы и площадка для тестирования новейших образовательных методик. В сравнении с 2014 годом в этом году денег выделено в шесть раз больше. Также городу важно, чтобы педагоги имели достойную зарплату и чувствовали поддержку команды Виталия Кличко. Мы и дальше планируем увеличивать финансирование сферы образования, чтобы обеспечить все необходимое для внедрения концепции «Новая украинская школа»: организации современного школьного пространства, специальной подготовки педагогов, закупки новейшего школьного оборудования и обеспечения новейшими дидактическими материалами. В этом году государство выделило 53 миллиона гривен на эти цели, а Киев решил фактически удвоить эту сумму, выделив дополнительно 52 миллиона, чтобы каждая киевская школа на все 100% отвечала требованиям Новой украинской школы.

– Много статей в СМИ посвящено программе "Современное питание в школах столицы". Чем будут обедать школьники в этом году?

– Каждый год город предусматривает все больше денег на питание в школах и детсадах, стремясь закупить для детей продукты лучшего качества. Например, в этом году на питание детей, учащихся в учебных заведениях коммунальной собственности, предусмотрено почти 500 миллионов гривен, что на 90 миллионов больше, чем было в 2017 году. Однако, из-за несовершенного тендерного законодательства, какую бы мы высокую цену не закладывали на продукты, ожидая, конечно же,при этом лучшего качества, выигрывает компания, которая сделала самое дешевое предложение. Вот поэтому сейчас активно работаем над тем, чтобы ужесточить требования к услугам питания и самим компаниям, которые выходят на торги. Также мы постоянно ведем мониторинг, и в случае жалоб Департамент образования вместе с Госпродпотребслужбой Киева выходит на проверки образовательных учреждений столицы.При неоднократных нарушениях рекомендуем районам разрывать договоры с такими недобросовестными компаниями.

– Проект “Современное питание“ городской или государственный?

– Совместный. Город готовится к реализации программы «Современное питание в школах столицы». Этот проект появился как продолжение инициативы Министерства здравоохранения, которое впервые за 18 лет пересмотрело принципы сбалансированного питания детей. Около 70 тысяч детей в Украине страдают от ожирения, а каждый год Минздрав фиксирует 15 тысяч новых случаев. Чтобы исправить ситуацию, Минздрав разработал новые рекомендации по питанию, которые будут внедрять в украинских школах. Выполняя эти рекомендации, мы разработали киевский проект по питанию в школах. Подробнее о нем я расскажу в ближайшее время.

Аркадий Калюжный