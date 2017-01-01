Отгремел Kyiv Drive Day

В зоне стантрайдинга трижды в день настоящие профессионалы мототрюков радовали гостей фестиваля экстремальным шоу на разнообразных мотоциклах.

В субботу и воскресенье (14-15 апреля) в самом сердце киевского Подола, на Контрактовой площади прогремел фестиваль Kyiv Drive Day - настоящий праздник вело- и мотоспорта, активного отдыха и невероятно горячей рок-музыки. Оба дня, с 11 утра и до 9 вечера, фест гостеприимно встречал всех желающих, ведь вход был абсолютно свободен. Погода также не заставил переживать - ласковое солнце и температура под 20 градусов сделали эти выходные действительно незабываемыми!

14 апреля слушатели Джем ФМ могли слышать прямые репортажи Александра Сказкина прямо с фестиваля, а также смотреть видеотрансляцию событий на странице Джем ФМ в Facebook, которую снимали два дрона.

Фестиваль делился на несколько зон - EnergyDrive, Ducati, стантрайдинг, детская зона HotWheels, велозона, зона KTM, зона Shell, фудкорт и сцена от Джем ФМ! В соответствии со своим назначением, зоны принимали заинтересованных зрителей, а иногда даже и учасников.

В зоне стантрайдинга трижды в день настоящие профессионалы мототрюков радовали гостей фестиваля экстремальным шоу на разнообразных мотоциклах - от гоночных трековых до малолитражных мопедов и мотороллеров. Сожженая резина, рев двигателей и восторженные крики зрителей - все это как раз о зоне стантрайдинга. Зона EnergyDrive, партнером которой был картинг-центр @Жажда скорости@, 14 и 15 апреля предоставляли возможность зрителям, которые прошли предварительную регистрацию - бесплатно прокатиться на картингах на специальном мини-треке! Также, имели место быть небольшие соревнования среди водителей картов. В зоне Ducati официальный импортер представил последние новинки бренда, с которыми собственно могли ознакомиться гости, а также проводились пробные заезды и мини-драгрейсинг среди мотолюбителей. А их, кстати, на фестивале было много - толпа через одного изобиловала людьми в кожаных куртках с шлемами. Shell и KTM встречали зрителей своей продукцией. А велозона от HEAD Bikes даже сделала памп-трек! В воскресенье, 15 апреля, были проведены соревнования по памп-треку в категориях: девушки, bmx, mtb-hardtrail и mtb-dualsuspencion. Также все желающие велолюбители могли попробовать свои силы на треке и немножечко погонять. Детская же зона привлекала игровым обучением правилам дорожного движения от патрульной полиции г. Киев, где маленькие гости могли весело ознакомиться с основными правилами поведения на дороге. Фудкорт угощал гостей вкусной уличной едой и холодными напитками, которых так и хотелось в такую ​​теплую и солнечную погоду.

Куда же без музыки на фестивале? За музыкальную составляющую отвечала сцена от Джем ФМ вместе с фотозоной для всех, кто хотел рок-н-ролльных фотографий. В течении двух дней, любимые ведущие Джема Марта Папич и Иван Клочко активно вели фестиваль, проводили розыгрыши разнообразных призов для гостей от мала до велика, и просто круто отрывались в атмосфере рева двигателей и настоящей рок-музыки! Еще ярче сцену Джем ФМ сделали выступления живых групп. 14 апреля выступили команды АССА, Arlett, Біла Вежа, KARNA и Kozak System. Разнообразие жанров, толпа фанатов под сценой - все это значительный подогрело фестиваль и подтянуло больше зрителей ближе к сцене на рок-врыв! Да-да, на фестиваль пришли не только мотолюбители и гости, а еще и настоящие фанаты групп с лайн-апа! Хедлайнеры KARNA и KozakSystem просто разорвали Контрактовую площадь в клочья - KARNA невероятным гуцул-металом и даже импровизированным «арканом», а KozakSystem, настоящие украинские рок-бойцы - своей лирикой и взрывными припевами. 15 апреля сцену подогревали группы Чумацький Шлях, Yukra, Фіолет, Веремій и TheВйо. Еще более драйва и качf - еще горячее песни и большее количество фанатов настоящего рок-н-ролла! Хедлайнеры превратили фестиваль в настоящий Суперфинал - Фіолетfamily, фанаты Веремій и слушатели TheВйо просто отрывались, пели и танцевали прямо под сценой. Кстати, с каждой из групп после выступлений можно было сфотографироваться у сцены в фотозоне Джем ФМ. Также гости фестиваля, которые просто заинтересовывались музыкой и останавливались послушать, даже использовалиShazam для того, чтобы найти неизвестные песни, которые им понравились!

Все мероприятие также фотографировали профессиональные фотографы, и официальные фотографии ивента можно будет найти уже совсем скоро на странице Джем ФМ в Facebook. Выходные прошли действительно драйвово и горячо, и все благодаря KyivDriveDay и Джем ФМ!