Новый закон о парковке разгрузит Киев от пробок - Киевтранспарксервис

Дела о правонарушении на уровне с полицейскими рассматривать инспекторы по парковке.

27 сентября этого года вступит в силу закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств“. В столице жесткие условия в отношении нарушителей правил парковки предоставят возможность увеличить количество многоуровневых паркингов за счет привлечения инвесторов. Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности директора КП Киевтранспарксервис Александр Нимас.

“Новый закон позволит штрафовать водителей за неуплату услуг парковки, а также эвакуировать припаркованные машины, препятствующие движению транспорта. Это усилит контроль за нарушителями правил дорожного движения, разгрузит город от пробок, освободит тротуары от стихийного парковки и улучшит экологическую ситуацию в исторической части столицы. Ведь комфорт, безопасность горожан и эффективное развитие транспортной инфраструктуры - первоочередные задачи городской власти“, - сказал Александр Нимас.

Он уточнил, что дела о правонарушении на уровне с полицейскими рассматривать инспекторы по парковке, которые также имеют право временно задержать автомобиль. Соответствующие нарушения фиксировать в протоколе в режиме фотосъемки или видеозаписи. Принимать же на службу инспекторов по парковке в столице Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

“Сейчас КП Киевтранспарксервис проводит инвентаризацию парковочного пространства по выявлению новых площадок, в частности, возле станций киевского метрополитена. Уже подготовлено необходимый пакет документов для внедрения 5-ти новых перехватывающих площадок у станций метро Лесная, Красный хутор, Сырец и Теремки“, - сообщил руководитель.

Он отметил, что водителю-нарушителю грозит штраф в 20-кратном размере от стоимости 1:00 услуги по пользованию парковки. А за несоблюдение правил парковки - 255 грн. В случае уплаты штрафа в течение первых 10 дней предполагается дисконт в размере 50%. Возвращение задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа.