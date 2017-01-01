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Жара началась: в Киеве зафиксировали ботулизм

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Отравление получил мужчина, купивший вяленую рыбу на стихийном рынке в Подольском районе столицы.
Мужчина отравился рыбой, купленной на стихийном рынке
Мужчина отравился рыбой, купленной на стихийном рынке
Facebook.com/borislav.bereza

В Киеве зафиксирован случай заболевания ботулизмом после употребления вяленой рыбы. Об этом в четверг, 3 мая,  Корреспондент.net рассказал руководитель столичной Госпродуктпотребслужбы (ГППС) Олег Рубан.

"2 мая медики одной из столичных клиник сообщили о том, что к ним с признаками заболевания ботулизмом поступил мужчина 1986 года рождения", - сказал Рубан.

В ходе проверки специалистами ГППС было установлено, что отравление наступило после употребления больным вяленой рыбы, купленной на стихийном рынке на Виноградаре (Подольский район).

Эксперты ГППС направили обращение в Подольское управление полиции с просьбой обратить внимание на несанкционированную торговлю вяленой рыбой на их территории, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи.

 

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Теги: Киев, рыба, рынок, отравление, стихийная продажа, ботулизм
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