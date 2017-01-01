Кличко: Киев готовится на высоком уровне провести финал Лиги чемпионов

Кличко отметил, что те фаны, которые не смогут попасть на НСК Олимпийский, смогут посмотреть футбольный матч в фан-зонах .

Киев готовится на самом высоком уровне провести финал Лиги чемпионов УЕФА. И надеется, что он пройдет без существенных эксцессов со стороны болельщиков. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала NewsOne.

“Киев впервые проводит финал Лиги чемпионов. И мы еще одну возможность представить наш город и нашу страну. И мы должны это сделать на очень высоком уровне “, - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что столица ожидает большое количество гостей и болельщиков, которые приедут на финал Лиги чемпионов. Поэтому, отметил мэр, городские власти готовят Киев к этому - осуществляет работы по благоустройству, готовит транспорт, занимается мерами безопасности.

Кличко отметил, что те фаны, которые не смогут попасть на НСК Олимпийский, смогут посмотреть футбольный матч в фан-зонах, которые будут размещены в разных районах столицы.

Кличко также отметил, что из аэропорта Борисполь в город будет налажено регулярное транспортное сообщение. В частности, будут курсировать 170 автобусов и фаны, которые имеют билет на матч, смогут бесплатно добраться до города и обратно. Виталий Кличко добавил, что в целях безопасности, прилет болельщиков двух команд разведенный по разным терминалах. Кличко выразил надежду, что финал Лиги чемпионов пройдет без каких-либо эксцессов.

“Мы надеемся, что финал пройдет без эксцессов. Я обратился в столичную полицию с просьбой связаться с их коллегами из Ливерпуля и других городов, которые имеют опыт проведения мероприятий такого уровня, чтобы не произошло конфликтных ситуаций между болельщиками“, - сказал Кличко.

Мэр Киева также добавил, что футбольный матч смотреть на НСК Олимпийский. “Я купил билет. И буду с друзьями, со всеми болельщиками смотреть матч. Это гораздо интереснее, чем в каких-то ложах “, - добавил городской голова.