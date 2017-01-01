В Киеве обнаружили клещей - переносчиков болезни Лайма

Около 20% клещей инфицированы - утверждают в лаборатории Министерстве здавоохранения Украины.

В Киевских парках обнаружены клещи, которые переносят боррелиоз, больше известный как болезнь Лайма. Об этом во вторник, 8 мая, сообщила ТСН.

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В этом году клещей, инфицированных борреллиозом, обнаружили в столичных парках. В Гидропарке, на Трухановом острове, в Голосеевском и Сырецком парках. В столичном лабораторном центре МОЗ рассказали, что клещи стали активными на месяц позже, поэтому сейчас, в мая, у них период особой активности. Сообщается, что 20% клещей - носители Лайма.

Болезнь Лайма является второй по скорости роста инфекционной болезнью в США после ВИЧ-инфекции. Она поражает нервную систему, сердце, приводит к параличу тела. В последние пять лет количество больных этой болезнью в Украине возросло. Извлекать клещей советуют у врача и нести на исследование. Заражен ли клещ боррелиозом, исследуют методом выделения ДНК.

Укушенная два года назад женщина рассказала о том, как переживала болезнь.

“Все суставы увеличиваются, болят очень сильно… очень болели плечевые. Сердце – ты ложишься, а оно стучит у тебя во рту“, – говорит Наталья Борисова. Ей до сих пор в десятки раз тяжелее делать обыденную работу. Женщина прошла тяжелое лечение, однако через год болезнь вернулась.

Украинцам советуют быть осторожными и своевременно принимать меры по безопасности.

В связи с этим, напомним опубликованные ранее правила, что делать, если укусил клещ. Из года в год в Украине увеличивается количество укусов клещей.