В центре Киева перекрыли движение

В центре столицы Украины перекрыто движение на части ул. Московская и Ивана Мазепы в направлении Площади Славы.

В центре Киева возле станции метро Арсенальная перекрыто движение на части ул. Московская и Ивана Мазепы в направлении Площади Славы, на дороге установлены металлическое перекрытие и рамки металлоискателей. Об этом в среду, 9 мая, сообщает Украинская правда.

Ожидается, что в 9:00 на площади Славы при участии президента Украины Петра Порошенко состоится церемония памяти погибших по случаю 73 годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Возле выхода из станции метро Арсенальная дежурят усиленные наряды полиции.

На площади собираются люди, которые примут участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в войне. Желающим раздают цветы красного мака как символа памяти.

Ранее сообщалось, что в Киеве, в связи с проведением массовых мероприятий, начиная с 3:00 перекроют дороги для общественного и автомобильного транспорта.

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