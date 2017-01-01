В Киеве ограничат движение на двух мостах

Городские власти просят водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам на дорогах.

Движение на мосту Метро будет ограничено пять часов bestbridge.net

В Киеве в связи с проведением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта на эстакаде Южного мостового перехода и на мосту Метро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на информацию Киевавтодора в четверг, 10 мая.

"Движение ограничат: с 21:00 10 мая до 7:00 11 мая и с 11:00 до 16:00 11 мая на эстакаде Южного мостового перехода в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе", – говорится в сообщении.

Кроме этого, движение автотранспорта будет ограничено с 11:00 до 16:00 11 мая на мосту Метро через реку Днепр в направлении движения с проспекта Броварского на Набережное шоссе.

Власти просят водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам.

Ранее сообщалось, что в Киеве начинается ремонт Шулявского моста. Ориентировочная продолжительность работ составит 17 месяцев, но движение через проспект Победы обещают запустить до конца нынешнего года.

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