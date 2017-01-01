В Киеве обстреляли маршрутку

Инцидент произошел поздно вечером вблизи станции метро Лесная. В момент обстрела в транспортном средстве находились пассажиры.

В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку. Соответствующее видео во вторник, 15 мая, публикует Киев Оперативный в соцсети Facebook.

Инцидент произошел примерно в 23:00 14 мая вблизи станции метро Лесная.

Под обстрел попал автобус Киев - Бровары.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в Киеве обстреляли автобус.

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