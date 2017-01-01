В Киеве обстреляли маршрутку
Инцидент произошел поздно вечером вблизи станции метро Лесная. В момент обстрела в транспортном средстве находились пассажиры.
В Киеве неизвестные обстреляли маршрутку. Соответствующее видео во вторник, 15 мая, публикует Киев Оперативный в соцсети Facebook.
Инцидент произошел примерно в 23:00 14 мая вблизи станции метро Лесная.
Под обстрел попал автобус Киев - Бровары.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее в Киеве обстреляли автобус.
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