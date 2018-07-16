Виктор Брагинский: Для льготников проезд в метро остается бесплатным

После введения новых тарифов на проезд в метрополитене льготные категории пассажиров продолжат обслуживаться бесплатно. Об этом заявил начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в интервью "УНИАН".

"Важно подчеркнуть, что город сохранил все льготы. Напомню, что метрополитен перевозит 23 категории льготных пассажиров, 13 из которых – государственные и 10 – городские. Это каждый четвертый пассажир", – отметил Брагинский.

По его словам, для остальных пассажиров стоимость проезда будет начинаться от 6,3 гривен.

"При формировании нового тарифа город предусмотрел систему скидок. Так, при пополнении бесконтактной карточки метро на 50 поездок стоимость каждой будет 6,5 грн. В проездных билетах на месяц стоимость поездки получится даже ниже – 6,3 грн. Также появились новые виды проездных билетов на 10, 14 и 30 поездок со стоимостью каждой от 7,5 до 7 грн соответственно", – пояснил глава КП "Киевский метрополитен".

Он также рассказал, куда в первую очередь будут направлены средства, полученные благодаря новому тарифу.

"Самое важное направление для нас сейчас – это, во-первых, повышение зарплаты сотрудникам. Высококвалифицированные сотрудники: машинисты, электрики, слесаря по ремонту подвижного состава и эскалаторов уходят из коммунального сектора в частные компании, едут на сбор урожая или строительство в ближайшие страны Евросоюза. В результате на предприятии сейчас остаются открытыми более 300 вакансий", – подчеркнул Виктор Брагинский.