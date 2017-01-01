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В Киеве под НАПК посадили "памятник" взяточнику

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Под зданием Национального агентства по предотвращению коррупции посадили золотой манекен, символизирующий взяточника.
В Киеве появился очередной необычный памятник
В Киеве появился очередной необычный памятник
kiev.informator.ua

18 июля в столице появился очередной нетривиальный памятник. Возле Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции поставили клетку с золотым манекеном. Об этом сообщает Информатор

"Взяточник" в золотой одежде привлек внимание журналистов
kiev.informator.ua

 

Памятник представляет собой клетку, в которой сидит манекен, выкрашенный золотой краской, в берете, строительном комбинезоне и кроссовках. Из карманов у куклы торчат долларовые купюры, а на шее висит табличка “Хабарник“ (взяточник). 

 

Из карманов манекена торчат купюры
Из карманов манекена торчат купюры
kiev.informator.ua

 

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На месте открытия памятника журналисты узнали, что манекен символизирует собой взяточника, который несет наказание за свои преступления.

 

Кукла будет переезжать с места на место, напоминая о том, как важно наказывать взяточников
Кукла будет переезжать с места на место, напоминая о том, как важно наказывать взяточников
kiev.informator.ua

 

По словам организаторов проекта, “хабарник“ будет переезжать с места на место, курсируя по территориям различных органов по борьбе с коррупцией. Таким образом он как бы будет напоминать работникам ведомств о том, что коррупционеров нужно наказывать и сажать за решетку. Сколько стоил “памятник“ и почему он одет не в костюм, что было бы логично, а в строительную одежду и бандитский “кепарик“ — не уточняется, пишет издание. 

По словам авторов инсталляции, взяточник может выглядеть как угодно. А значит, может носить и золотые кроссовки, в теории.

Напомним, на Прикарпатье директор ВУЗа, взяточник, требовал 300 долларов за поселение в общежитие. 

 

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Теги: Киев, НАПК, памятник, манекен, взяточник
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