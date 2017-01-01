Четырех детей-экстремалов сфотографировали на Троещине

На крыше балкона верхнего этажа одного из домов "отдыхали" четверо подростков.

К счастью, никто из детей не пострадал соцсети

В Киеве на проспекте Маяковского, 3, на одной из крыш, балконов многоэтажки сидели дети.

Снимок смертельноопасного развлечения был опубликован в одной из киевских групп в Facebook, Троещина FB.

Дети спокойно сидели на огромной высоте, коротали свои каникулы.

“Уважаемые родители и жители дома Маяковского, 3, следите за вашими детьми и балконами“, - говорится в сообщении.

Пользователи сети по-разному отреагировали на поведение школьников. Одни были обеспокоены и возмущены, другие вспомнили себя в этом возрасте и отметили, что вели себя точно так же.

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“Самое главное они думают что они герои, а не идиоты!“, “Наверное же была вызвана милиция, подъехала с другой стороны дома, которая поймала их и сообщила родителям“, “Пусть жэк закроет выход на крышу или тех.этаж и все. Замком, а не обещаниями“, “Дети ищут экстрима, который нашли, такой и есть“, - комментируют киевляне.

Как сообщалось 26 июня, на Троещине пара подростков пыталась спрыгнуть с 16-этажки.