Задержанному за убийство поляку в Киеве сообщили о подозрении

Иностранец по неизвестным причинам напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей m.newsru.com

Гражданину Польши согласовали подозрение в умышленном убийстве одного человека и покушении на убийство другого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник, 23 июля.

В ходе расследования правоохранители установили, что 23 июля около 3.25 гражданин Польши, находясь возле автозаправочной станции по улице Гната Хоткевича в Киеве, заметил незнакомого ему гражданина. Иностранец по неизвестным причинам напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых последний вскоре скончался в больнице, рассказали в прокуратуре.

После этого, примерно в 4.30, находясь возле дома №1-а по улице Двинской, злоумышленник заметил 68-летнюю женщину и бросился на нее с ножом, нанеся многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы. Жизнь киевлянки спасли медики.

Также в прокуратуре отметили, что при задержании злоумышленник оказал сопротивление работникам полиции, угрожая им ножом, из-за чего правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие.

Иностранец задержан, ему оказывается медицинская помощь в связи с полученными телесными повреждениями.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, утром 26 июня в центре Харькова зарезали мужчину. Его тело было обнаружено возле квартиры по месту жительства соседями.

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