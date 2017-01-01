В центре Киева задержали банду "гадалок" с Житомирщины

Преступницы обокрали пенсионерку на улице Владимирской.

В Киеве оперативники задержали “гадалку“ с чужим кошельком. Злоумышленница обманула пожилую женщину под предлогом снятия порчи. В ситуацию вовремя вмешались полицейские, которые сразу задержали правонарушительницу, которая оказалась жительницей Житомирской области.

Об этом сообщает Рупор Житомира.

На улице Владимирской сотрудники уголовного розыска заметили трех женщин, которые обступили пенсионерку и что-то ей шумно рассказывали.

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“Главную роль исполняла 62-летняя жительница Житомирщины, которая предсказала потерпевшей различные болезни, невзгоды и предлагала решить эти проблемы. В результате киевлянка получила кошелька, злоумышленница выхватила из рук. Вовремя наши оперативники увидели это и на месте задержали аферистку“, - сообщили в полиции.

Следственно-оперативная группа установила личность “гадалки“ и ее спутниц. Это женщины 1956, 1986 и 1981 года рождения: все они проживают в Житомирской области.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается сбор доказательной базы и готовятся материалы по объявлению злоумышленницы подозрения.

Полиция на месте задержала преступниц ruporzt.com.ua

Как сообщалось 7 июня, в Киеве полиция задержала двух “гадалок“.