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В Киеве мажор на Hummer насмерть сбил девочку

Комментариев: 4
Виновник ДТП попытался скрыться с места аварии. Ребенок от полученных травм скончался в машине скорой помощи.
Девочка вместе с мамой переходила дорогу на светофоре
Девочка вместе с мамой переходила дорогу на светофоре
kyiv.npu.gov.ua

В столице на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По предварительным данным, ребенок был сбит на пешеходном переходе. Водитель иномарки после наезда скрылся с места происшествия, однако сотрудники полиции задержали его.

В настоящее время правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами ДТП, чтобы установить причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации dtp.kiev.ua, водитель “пролетел на красный свет, протащил ребёнка еще 50 метров после пешеходного перехода, сорвал номерные знаки своего Hummer и пытался бежать“.

Водитель пытался скрыться
Водитель пытался скрыться
informator.ua

Преступник задержан
Преступник задержан
informator.ua

 

Ранее в Одессе внедорожник сбил женщину с маленькой девочкой. Ребенок скончался на месте аварии.

 

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Теги: Киев, ДТП, смерть, видео, ребенок, авария, девочка
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Комментариев (4)
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ZETey_Ангел    25.07.2018, 09:20
Оценка:  +9
ZETey_Ангел
НА кол выродка
ultradetka    25.07.2018, 08:49
Оценка:  +1
ultradetka
Я бы отстреливала всех,кто нарушает пдд.Потому что их-за таких мажоров,мой папа погиб!!!
ultradetka    25.07.2018, 08:48
Оценка:  0
ultradetka
И что будет?С его деньжищами и нашими законами них...
FeCКрысаизбана    25.07.2018, 09:11
Оценка:  0
FeCКрысаизбана
Придётся организовать группу киллеров-добровольцев для отстрела таких мажоров если суд не накажет их как положенно.
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