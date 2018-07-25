В Киеве мажор на Hummer насмерть сбил девочку
Виновник ДТП попытался скрыться с места аварии. Ребенок от полученных травм скончался в машине скорой помощи.
В столице на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку.
Об этом сообщили в полиции Киева.
По предварительным данным, ребенок был сбит на пешеходном переходе. Водитель иномарки после наезда скрылся с места происшествия, однако сотрудники полиции задержали его.
В настоящее время правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами ДТП, чтобы установить причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
По информации dtp.kiev.ua, водитель “пролетел на красный свет, протащил ребёнка еще 50 метров после пешеходного перехода, сорвал номерные знаки своего Hummer и пытался бежать“.
Ранее в Одессе внедорожник сбил женщину с маленькой девочкой. Ребенок скончался на месте аварии.
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