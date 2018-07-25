В Киеве мажор на Hummer насмерть сбил девочку

Виновник ДТП попытался скрыться с места аварии. Ребенок от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Девочка вместе с мамой переходила дорогу на светофоре kyiv.npu.gov.ua

В столице на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По предварительным данным, ребенок был сбит на пешеходном переходе. Водитель иномарки после наезда скрылся с места происшествия, однако сотрудники полиции задержали его.

В настоящее время правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами ДТП, чтобы установить причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации dtp.kiev.ua, водитель “пролетел на красный свет, протащил ребёнка еще 50 метров после пешеходного перехода, сорвал номерные знаки своего Hummer и пытался бежать“.

Водитель пытался скрыться informator.ua

Преступник задержан informator.ua

Ранее в Одессе внедорожник сбил женщину с маленькой девочкой. Ребенок скончался на месте аварии.