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В Киеве планируют ограничить продажу алкоголя ночью

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Предлагается запретить торговлю вином, пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли с 23:00 до 10:00.
Предлагается запретить торговлю спыртным в МАФах и стационарных объектах торговли Киева ночью
Предлагается запретить торговлю спыртным в МАФах и стационарных объектах торговли Киева ночью
iPress.ua

Депутаты Киевсовета в четверг, 26 июля, согласовали проект решения, предусматривающий ограничение продажи в Киеве спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00. Решение было принято на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики, передает пресс-служба горсовета.

Отмечено, что ограничить продажу алкоголя намерены в связи с тем, что в Украине ежегодно из-за алкоголизма и пьянства умирают более 40 тысяч человек.

В частности, предлагается запретить торговлю вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли. При этом ограничение не будет распространяться на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания и тому подобное.

"... власть всеми силами продолжает бороться с алкоголизмом, особенно среди несовершеннолетних и молодежи. Этим проектом решения мы хотим ограничить продажу алкоголя в стационарных объектах торговли, МАФах и временных сооружениях с 23:00 до 10:00", - отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

Теперь документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета. Столичные депутаты убеждены, что принятие данного проекта решения позволит уменьшить объемы употребления алкоголя в Киеве. Это, в свою очередь, призвано снизить уровень преступности и смертности, а также увеличить продолжительность жизни населения.

Как известно, по уровню потребления алкоголя Украина занимает одно из первых мест в мире. В частности, по данным Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает первое место в мире по употреблению алкоголя среди детей и молодежи.

Ранее сообщалось, что в Беларуси ограничат продажу алкоголя.

Напомним, что алкоголь в Украине может подорожать.

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Теги: алкоголь, Киев, Киевсовет, алкоголизм, вино, ночь, пиво, МАФ, водка, спиртное, алкоголики, спирт, алкогольные напитки, продажа, продажа алкоголя
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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КиевТроещина1989    26.07.2018, 19:31
Оценка:  0
КиевТроещина1989
То что киевсовет не вправе принимать подобные решения, пофиг) Ну не хотят решить эту проблему в стране, принимают незаконное решение на время, пока его не обжалуют в суде и всё. Вышиватники и боты, похлопают покричат о том что здорово и давно пора! и повоняют о самосуде и расстреле) и всё.
КиевТроещина1989    26.07.2018, 19:28
Оценка:  -1
КиевТроещина1989
"... власть всеми силами продолжает бороться с алкоголизмом, особенно среди несовершеннолетних и молодежи
- мы столько барух открыли и ресторанов, они не окупают себя, а от этого страдают наши дети. В общем это всё ради наших детей ( детей депутатов и тех кто на этом заработает ) - заявил Михайленко
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