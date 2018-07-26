В Киеве планируют ограничить продажу алкоголя ночью

Предлагается запретить торговлю вином, пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли с 23:00 до 10:00.

Депутаты Киевсовета в четверг, 26 июля, согласовали проект решения, предусматривающий ограничение продажи в Киеве спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00. Решение было принято на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики, передает пресс-служба горсовета.

Отмечено, что ограничить продажу алкоголя намерены в связи с тем, что в Украине ежегодно из-за алкоголизма и пьянства умирают более 40 тысяч человек.

В частности, предлагается запретить торговлю вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли. При этом ограничение не будет распространяться на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания и тому подобное.

"... власть всеми силами продолжает бороться с алкоголизмом, особенно среди несовершеннолетних и молодежи. Этим проектом решения мы хотим ограничить продажу алкоголя в стационарных объектах торговли, МАФах и временных сооружениях с 23:00 до 10:00", - отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

Теперь документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета. Столичные депутаты убеждены, что принятие данного проекта решения позволит уменьшить объемы употребления алкоголя в Киеве. Это, в свою очередь, призвано снизить уровень преступности и смертности, а также увеличить продолжительность жизни населения.

Как известно, по уровню потребления алкоголя Украина занимает одно из первых мест в мире. В частности, по данным Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает первое место в мире по употреблению алкоголя среди детей и молодежи.

Ранее сообщалось, что в Беларуси ограничат продажу алкоголя.

Напомним, что алкоголь в Украине может подорожать.

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