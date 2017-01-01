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В Киеве на продаже оружия поймали нацгвардейца

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Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из автостоянок .
В Киеве на продаже оружия поймали нацгвардейца
© ssu.gov.ua
Фото 1/5
  • Контрактник продавл военные средства поражения, которые привозил из района проведения ООС
  • Контрактник продавл военные средства поражения, которые привозил из района проведения ООС
  • Контрактник продавл военные средства поражения, которые привозил из района проведения ООС
  • Контрактник продавл военные средства поражения, которые привозил из района проведения ООС
  • Контрактник продавл военные средства поражения, которые привозил из района проведения ООС
В Киеве на продаже оружия поймали нацгвардейца
Контрактник продавл военные средства поражения, которые привозил из района проведения ООС
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В Киеве задержан военнослужащий Нацгвардии, который хранил и продавал оружие, привезенное из зоны ООС.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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“Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве военнослужащего одного из подразделений Национальной гвардии за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия… Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за 50 тыс. грн“, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что контрактник продавл военные средства поражения, которые привозил из района проведения операции Объединенных Сил. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации человеком оружия и боеприпасов в столице.

В результате следственных действий правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более 1,5 тыс. патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

Как сообщалось в марте, под Одессой задержали торговца оружием из зоны АТО.

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Теги: ООС, оружие, Киев
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